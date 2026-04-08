Con 40% de descuento y 24 Meses sin Intereses: Walmart liquida TV Samsung gigante de 98 pulgadas Ultra HD

Por menos de 44 mil pesos, una pantalla de casi dos metros y medio de ancho llega a tu casa. Walmart lanzó una oferta agresiva en la televisión gigante de Samsung de 98 pulgadas Crystal UHD 4K: bajó de $74,999 a $43,990 MXN, un recorte de más de 31 mil pesos que pone al alcance una experiencia de cine en casa sin saltar a tecnologías premium como OLED.

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¿Vale la pena una TV Samsung de 98 pulgadas para tu sala?

Para quienes buscan renovar su sala sin invertir en equipos de gama alta, esta pantalla responde a una necesidad concreta: tamaño sin complicaciones.

El procesador Crystal Processor 4K escala contenido de menor resolución, mientras que el Supersize Picture Enhancer usa inteligencia artificial para evitar que la imagen se vea "estirada" en paneles tan grandes. La diferencia se nota al ver películas o series: los detalles se mantienen nítidos incluso cuando la acción ocupa toda la pared.

La tasa de refresco de 120Hz nativos no es un dato menor. Si te gusta el gaming o sigues deportes de acción rápida, el Motion Xcelerator y el soporte VRR reducen el desenfoque y hacen que cada movimiento se sienta fluido. El sonido, por su parte, usa Object Tracking Sound Lite para simular audio direccional sin necesidad de barras adicionales. Todo esto corre sobre Tizen™, el sistema operativo de Samsung que ya integra Netflix, Disney+, Prime Video y las apps de streaming más usadas en México.

Oferta en Walmart de TV Samsung 98 pulgadas 4K.|Walmart

¿Cómo pagar la TV gigante de Samsung en Walmart?

Walmart facilita la compra con opciones diseñadas para presupuestos mexicanos. No se trata solo del precio de etiqueta, sino de cómo distribuir el gasto:



Hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes, con pagos mensuales desde $1,832.92 MXN.

Acepta BBVA, Citibanamex, HSBC, Santander y American Express, entre otras instituciones.

También puedes pagar con débito, efectivo en sucursal o Cashi si prefieres evitar créditos.

El envío suele ser gratuito, aunque el tiempo de entrega varía entre 3 y 7 días hábiles según tu código postal. Aquí viene el detalle práctico: el empaque mide más de 2.3 metros de ancho. Antes de dar clic en "comprar", checa que puertas, elevadores o escaleras de tu domicilio permitan el paso. Muchas paqueterías solo entregan en planta baja y nadie quiere quedarse con una caja gigante atorada en el pasillo.