Con 46% de descuento y 6 Meses sin Intereses: Liverpool remata el reloj deportivo ideal para los hombres

Liverpool puso en oferta un reloj inteligente que estaba en más de 2 mil pesos. El Smartwatch Urban Sport para hombre ahora cuesta solo 1,299 pesos. La tienda departamental también ofrece el pago a 6 meses sin intereses de 216.50 pesos con su tarjeta bancaria. El envío es gratis a todo el país. Es un equipo pensado para quienes buscan tecnología sin gastar una fortuna.

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¿Qué funciones de salud y deporte tiene este Smartwatch Urban Sport?

El reloj no es solo para ver la hora. Tiene sensores para medir el oxígeno en la sangre, la presión arterial y la frecuencia cardíaca en tiempo real. Si haces ejercicio, te sirve para registrar pasos, distancia y calorías quemadas. La pantalla es táctil HD de 1.39 pulgadas y resiste rayones gracias a su acabado en acero inoxidable.

Características principales del equipo:



Modos deportivos: Incluye más de 100 opciones como ciclismo, natación y yoga.

Incluye más de 100 opciones como ciclismo, natación y yoga. Resistencia al agua: Certificación IP67. Soporta lluvia, sudor y salpicaduras.

Certificación IP67. Soporta lluvia, sudor y salpicaduras. Batería: Dura hasta 7 días con una sola carga de tres horas.

Dura hasta 7 días con una sola carga de tres horas. Compatibilidad: Funciona con Android 4.4 y iOS 9.0 en adelante.

¿Se pueden contestar llamadas desde el reloj de Liverpool?

Sí. El Urban Sport trae micrófono y altavoz integrados. Puedes contestar o realizar llamadas vía Bluetooth sin sacar el teléfono de la bolsa. También recibe notificaciones de WhatsApp, Facebook e Instagram al momento. El sistema operativo es compatible con marcas como Samsung, Xiaomi, iPhone y Huawei.

El diseño permite personalizar la carátula con más de 100 estilos diferentes. Incluso puedes poner una foto propia como fondo de pantalla. Además del deporte, tiene funciones de cronómetro, despertador y control de música. La memoria interna es de 128 MB.

Oferta en Liverpool|Liverpool

¿Cuáles son las facilidades de pago para este reloj inteligente?

La oferta principal es con la tarjeta Liverpool a 6 meses sin intereses. Si tienes tarjetas de otros bancos, la promoción baja a 3 meses sin intereses. El precio original era de 2,399 pesos, lo que representa un ahorro real de 1,100 pesos.

Es un Smartwatch tipo 4G que incluye su interfaz de carga USB en la caja. No tiene GPS integrado, pero se vincula al del celular para mapear rutas. Por el precio de liquidación, es una de las opciones más buscadas para regalo o uso diario en el gimnasio.

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