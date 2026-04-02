Cascos certificados tienen descuentos superior a los mil pesos en Elektra este 2026

Desde hace un par de años ha crecido a niveles exponenciales la tendencia de conducir motocicleta en la Ciudad de México (CDMX), por lo cual la tienda Elektra anunció una serie de ofertas y descuentos en los cascos certificados de la marca MRC y Explorer, considerados como algunos de los mejores en el mercado.

Fue a través de su plataforma web, que la tienda de conveniencia anunció descuentos superiores a los mil pesos en estos cascos, los cuales pueden llegar a contar con certificados DOT y ECER según el modelo.

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Ofertas en cascos certificados en Elektra

Una de las ofertas en cascos certificados para moto que más destaca dentro de la plataforma de Elektra es el que se le colocó al Modular MRC Chernobyl con DOT edición especial, el cual pasó de tener un precio de 2 mil 999 pesos a venderse por mil 499 pesos.

Otro casco que destaca tanto por su marca como por contar con certificado ECER es el Integral Explorer Kaos, el cual tiene un precio original de 2 mil 499 y con la oferta queda en tan solo mil 899 pesos.

Entre las ofertas también están los siguientes cascos:

Casco integral MRC de mil 2 mil 199 a mil 099 pesos

Casco abatible Stark It Negro de 2 mil 499 a mil 899 pesos

Casco Abatible Nardo de 2 mil 999 a mil 599 pesos

Casco Integral Shaft Note de 2 mil 899 a mil 739 pesos

¿Qué cascos para motos venden en Elektra?

Más allá de estos cascos edición especial con certificados, dentro de las tiendas Elektra se podrán encontrar artículos con certificados ECER y DOT en diferentes precios. Algunos de estos son los siguientes:

Casco Kov Thunder Racing en mil 281 pesos

Casco integral Joe Rocket en 2 mil 799 pesos

Casco estilo Motocross en 3 mil 499 pesos

Casco cerrado Joe Rocket en 2 mil 799 pesos

¿Dónde comprar los cascos con descuento en Elektra?

Para poder aprovechar las ofertas y descuentos en los cascos certificados, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Elektra, en el cual podrás ver todos los modelos y tallas que tienen oferta especial a inicios de abril de este 2026.

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