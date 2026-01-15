¡Aumenta venta de motos en CDMX! Modelos más baratas y de mejor rendimiento para ciudad este 2026

La venta de motos en la Ciudad de México (CDMX) se ha ido incrementando de manera exponencial en los últimos 10 años sin importar si son de las más baratas o caras, pues de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad (Semovi) obtenidas vía transparencia por El Universal, hoy en día se estima que circulan un total de 822 mil 712 de estos vehículos con placas capitalinas.

De acuerdo con varios análisis del mercado en la CDMX, hasta finales del 2025 la marca Italika continuó posicionándose cómo la líder en la venta de este tipo de vehículos tanto para uso diario como para manejar en carreteras o vías rápidas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista de las motos más baratas en el mercado de CDMX este 2026

Tomando en cuenta lo antes mencionado, Italika cuenta con algunas de las motos más baratas gracias a que se puede conseguir uno de estos vehículos hasta por 16 mil 999 pesos, esto dependiendo el tamaño de motor y demás características.

Entre las motos más baratas que se pueden encontrar en la CDMX este 2026, están las siguientes:

Italika D125 en 16 mil 999 pesos

Italika AT110 en 18 mil 999 pesos

Italika FT125 en 19 mil 999 pesos

Italika X125 en 22 mil 999 pesos

Italika DT125 en 22 mil 999 pesos

En cuanto a modelos más grandes, se destaca la moto Bajaj Boxer BM 150 gracias a su precio de 31 mil 499 pesos, así como la Pulsar N 160 con costo final de 37 mil 099 pesos.

Motos de mejor rendimiento para ciudad este 2026

Vale la pena mencionar que más allá de los bajos costos que tienen las motos Italika, la marca también cuenta con algunos de los vehículos con mejor rendimiento en ciudad, esto en relación al consumo de combustible y demás.

En ese sentido, se destaca la Italika WS175 Sport gracias a que puede dar un rendimiento promedio de hasta 80 kilómetros por tanque. En este mismo rubro se encuentra la Italika D150, ideal para los traslados dentro de la CDMX.

¿Cuáles son las motos más vendidas en CDMX?

Vale la pena mencionar que en el mercado capitalino las motos Italika destacan por ser de las más consumidas al igual que aquellas de la marca Bajaj, sin embargo, la primera marca destaca por su relación calidad-bajo costo en los vehículos.

Choque entre autos particulares deja varios lesionados en la alcaldía Benito Juárez

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.