Con 26% de descuento: Walmart remata el Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, pantalla 6.9" Dynamic y NFC

Diez mil pesos de descuento. Así, sin más. Walmart acaba de bajar el precio del Samsung Galaxy S26 Ultra de 512GB a $27,999 MXN y la oferta no pasa desapercibida para quienes buscan renovar su equipo sin vaciar la cartera.

El modelo en Azul Claro, con cuerpo de titanio aeroespacial, ya está disponible en línea con envío gratis a todo el país. La promoción iguala el costo de la versión de 256GB, pero con el doble de almacenamiento. Un movimiento agresivo que pone a la marca coreana en el centro de la conversación tecnológica esta semana.

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¿Qué hace especial al Galaxy S26 Ultra?

La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas no solo brilla con fuerza: alcanza los 3,000 nits de pico y incluye un filtro de privacidad integrado que oscurece los bordes para que solo tú veas lo que hay en pantalla. Ideal para revisar correos en el Metro o ver series sin miradas indiscretas.

La potencia tampoco se queda atrás. Con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12 GB de RAM, el equipo corre video en 8K, edición pesada y multitarea sin sudar. Los 512 GB de almacenamiento nativo eliminan la ansiedad de borrar fotos o aplicaciones. Y si la fotografía es tu fuerte, el sensor principal de 200 MP con IA mejorada captura detalles en baja luz, mientras el Zoom Espacial de 100x con estabilización óptica dual acerca lo lejano sin perder nitidez.

Oferta en Walmart del Samsung Galaxy S26 Ultra.|Walmart

Samsung en Walmart: ¿cómo aprovechar la oferta?

Walmart facilita el acceso con varias opciones de pago:



Hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes (aproximadamente $1,555.50 MXN mensuales).

Bonificación inmediata del 5% al 10% al pagar con BBVA, Citibanamex o mediante la app Cashi.

Acepta PayPal, débito y efectivo en ventanilla de cualquier sucursal.

El envío a domicilio es gratuito y el equipo llega desbloqueado, listo para cualquier compañía. La garantía oficial de fabricante y la política de devolución de Walmart protegen tu inversión si algo no sale como esperabas.

Para el consumidor mexicano, esta baja de precio llega en un momento clave: la temporada de renovación de equipos suele concentrarse en los primeros meses del año y contar con un flagship de Samsung por debajo de los $30,000 MXN cambia la ecuación. No es solo un descuento; es una señal de que el mercado premium se vuelve más accesible sin sacrificar especificaciones.