6 meses sin intereses y casi $1,500 pesos de ahorro: Walmart liquida el Moto S50 Neo con cámara frontal 32Mpx

¿Un celular con pantalla curva, 12 GB de RAM y cámara de 32 MP por menos de cuatro mil pesos? Sí, y está en Walmart. La marca Motorola ajusta precios en uno de sus equipos más equilibrados: el Moto S50 Neo (también comercializado como Moto G85 5G) pasa de $5,469 a $3,999, un recorte directo de $1,470 que lo coloca como una de las opciones más competitivas en la gama media mexicana.

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¿Qué ofrece el Motorola Moto S50 Neo por este precio?

La pantalla de 6.67 pulgadas pOLED curva con tasa de refresco de 120Hz no es común en este rango. Suma protección Gorilla Glass y resolución FHD+, lo que se traduce en colores vivos y desplazamientos fluidos al revisar redes o ver series.

El rendimiento corre a cargo del Snapdragon 6s Gen 3 5G, acompañado de 12 GB de RAM —con expansión virtual— y 256 GB de almacenamiento interno. Para quien guarda muchas fotos o descarga series, la posibilidad de añadir una tarjeta MicroSD quita presión al espacio.

En fotografía, el sensor principal de 50 MP con tecnología Sony Lytia y estabilización óptica (OIS) ayuda a obtener tomas más nítidas, incluso con poca luz. La cámara frontal de 32 MP responde bien en videollamadas y selfies, mientras que el lente ultra gran angular de 8 MP amplía el encuadre para paisajes o grupos.

La batería de 5,000 mAh con carga TurboPower de 33W cubre un día completo de uso moderado. El equipo incluye NFC para pagos sin contacto, altavoces estéreo con Dolby Atmos y Android 14 desde caja, detalles que marcan la diferencia en el día a día.

Moto S50 Neo, en Walmart.|Walmart

Formas de pago y método de envío o retiro

Las opciones de pago en Walmart permiten ajustar la compra al bolsillo:



3 meses sin intereses: $1,333 mensuales.

6 meses sin intereses: $666.50 mensuales, la opción más equilibrada.

12 meses con intereses: $499.88 mensuales (total $5,998.50).

18 meses con intereses: $388.79 mensuales (total $6,998.25).

El envío a domicilio es gratuito en compras mayores a $299 MXN, con entrega estimada de 2 a 5 días hábiles. También está disponible la opción de recoger en tienda, ideal para quien prefiere no esperar.

Con este ajuste de precio, Motorola refuerza su estrategia en el segmento medio: ofrecer especificaciones de gama alta a un costo accesible. La pregunta para el comprador mexicano no es si el equipo es bueno, sino si esperará una mejor oferta o aprovechará que, por ahora, $3,999 es un punto difícil de superar en relación calidad-precio.

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