Apple elimina el “mañana te deposito” con nueva función en iPhone y así funciona paso a paso

Desde el pasado martes 24 de marzo, Apple lanzó "Tap to Pay" en México, una herramienta que permite a comerciantes aceptar pagos sin contacto y sin usar terminales físicas. Esta función convierte al celular en un lector de tarjetas, lo que agiliza las transacciones en cualquier punto de venta.

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Según Apple, Tap to Pay apoya a los negocios, desde los más pequeños hasta los más grandes, a cobrar con tarjetas, Apple Pay u otras carteras digitales, eliminando así las esperas por transferencia y la experiencia de compra tanto para clientes como para vendedores.

¿Qué es Tap to Pay?

De acuerdo con Apple, es una función integrada en iPhone que permite aceptar pagos sin contacto mediante la tecnología NFC, donde el cliente solo aceta su tarjeta o dispositivo a la "terminal" y la operación se completa y refleja en segundos.

¿Cómo funciona paso a paso?

Desde el iPhone del comerciante se debe:



Abrir la app de cobros compatible

Ingresar el monto de la compra

Solicitar al cliente acercar al iPhone el método de pago

Procesar la transacción

Una vez completado, el pago se ve reflejado, lo que según expertos mejora la liquidez de los negocios.

¿Qué modelos de iPhone son compatibles para Tap to Pay?

Las condiciones básicas que se piden, son:



iPhone Xs o versiones posteriores

Última versión de iOS

App de cobros compatible

Afortunadamente, no se necesita hardware adicional, lo que reduce costos operativos y facilita la adopción en comercios pequeños.

¿Qué plataformas lo ofrecen en México?

Las plataformas que ya integraron Tap to Pay son:



Clip

Mercado Pago

Adyen

Visa Acceptance Platform

Se espera que más proveedores se sumen en los próximos meses.

Formas de pago que acepta

Tap to Pay admite múltiples métodos sin contacto como:



Tarjetas Visa, Mastercard y American Express

Apple Pay

Carteras digitales como Google Pay o Samsung Pay

Beneficios y limitaciones

La herramienta ofrece ventajas claras, aunque con algunas restricciones:



Cobros inmediatos sin terminal

Mayor seguridad con encriptación avanzada

Acceso para pequeños negocios

Limitaciones:



Algunas tarjetas pueden no ser compatibles

Límites de monto por transacción

Requiere pagos sin contacto