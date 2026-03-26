Apple elimina el “mañana te deposito” con nueva función en iPhone y así funciona paso a paso
Tap to Pay permite pagos en débito o crédito sin necesidad de tener una terminal, podrás cobrar al instante con tarjetas y Apple Pay sin hardware extra.
Desde el pasado martes 24 de marzo, Apple lanzó "Tap to Pay" en México, una herramienta que permite a comerciantes aceptar pagos sin contacto y sin usar terminales físicas. Esta función convierte al celular en un lector de tarjetas, lo que agiliza las transacciones en cualquier punto de venta.
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Según Apple, Tap to Pay apoya a los negocios, desde los más pequeños hasta los más grandes, a cobrar con tarjetas, Apple Pay u otras carteras digitales, eliminando así las esperas por transferencia y la experiencia de compra tanto para clientes como para vendedores.
¿Qué es Tap to Pay?
De acuerdo con Apple, es una función integrada en iPhone que permite aceptar pagos sin contacto mediante la tecnología NFC, donde el cliente solo aceta su tarjeta o dispositivo a la "terminal" y la operación se completa y refleja en segundos.
¿Cómo funciona paso a paso?
Desde el iPhone del comerciante se debe:
- Abrir la app de cobros compatible
- Ingresar el monto de la compra
- Solicitar al cliente acercar al iPhone el método de pago
- Procesar la transacción
Una vez completado, el pago se ve reflejado, lo que según expertos mejora la liquidez de los negocios.
¿Qué modelos de iPhone son compatibles para Tap to Pay?
Las condiciones básicas que se piden, son:
- iPhone Xs o versiones posteriores
- Última versión de iOS
- App de cobros compatible
Afortunadamente, no se necesita hardware adicional, lo que reduce costos operativos y facilita la adopción en comercios pequeños.
¿Qué plataformas lo ofrecen en México?
Las plataformas que ya integraron Tap to Pay son:
- Clip
- Mercado Pago
- Adyen
- Visa Acceptance Platform
Se espera que más proveedores se sumen en los próximos meses.
Formas de pago que acepta
Tap to Pay admite múltiples métodos sin contacto como:
- Tarjetas Visa, Mastercard y American Express
- Apple Pay
- Carteras digitales como Google Pay o Samsung Pay
Beneficios y limitaciones
La herramienta ofrece ventajas claras, aunque con algunas restricciones:
- Cobros inmediatos sin terminal
- Mayor seguridad con encriptación avanzada
- Acceso para pequeños negocios
Limitaciones:
- Algunas tarjetas pueden no ser compatibles
- Límites de monto por transacción
- Requiere pagos sin contacto
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