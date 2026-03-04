Lanzan MacBook Neo la laptop más económica de Apple; estas son sus características

Apple lanzó oficialmente la MacBook Neo, la laptop más económica en la historia de la compañía, enfocada en usuarios que buscan rendimiento confiable para tareas diarias sin potencia extrema. La preventa ya está disponible en México a través de su sitio oficial y la app Apple Store, con inicio oficial de ventas el 11 de marzo de 2026.

La estrategia responde a estudiantes, oficinistas y usuarios domésticos que desean entrar al ecosistema Apple sin pagar precios de gama alta. Con diseño ligero, chip A18 Pro y macOS Tahoe, la MacBook Neo apunta a democratizar la experiencia Mac.

Esta nueva portátil llega con un precio accesible, un diseño atractivo y el ecosistema completo de Apple, ideal para estudiantes, trabajo de oficina, navegación, videollamadas y entretenimiento básico.|Apple México

Precio y disponibilidad en México

La MacBook Neo inicia en 12,999 pesos en su versión de 256 GB. La variante con 512 GB y Touch ID cuesta 14,999 pesos. Apple ofrece precio educativo desde 10,999 pesos y opciones de hasta 18 meses sin intereses.

Este movimiento amplía el mercado de Apple en México. La marca compite con ultrabooks y Chromebooks, pero mantiene su diferencial en calidad de construcción y ecosistema integrado.

Diseño ligero y colores vibrantes

Fabricada en aluminio, pesa solo 1.23 kg. Disponible en:



Plata

Rosa rubor

Índigo

Amarillo cítrico

El enfoque juvenil refuerza su carácter accesible. Apple busca atraer a nuevos usuarios sin sacrificar identidad premium.

Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas

Integra resolución de 2,408 x 1,506 píxeles y brillo de 500 nits. Soporta mil millones de colores.

Ofrece nitidez ideal para estudio, series y edición ligera. Eleva la experiencia frente a laptops económicas tradicionales.

Rendimiento con chip A18 Pro

Incorpora el A18 Pro con 8 GB de RAM unificada. Apple promete hasta 50% más velocidad frente a PCs populares con Intel Core Ultra 5.

Es adecuada para:



Ofimática

Navegación

Streaming

Creatividad básica

No apunta a edición profesional ni gaming intensivo.

Batería, cámara y conectividad

Promete hasta 16 horas de autonomía. Incluye:



Cámara FaceTime 1080p

Audio Espacial con Dolby Atmos

Wi-Fi 6E y Bluetooth 6

Dos puertos USB-C y jack 3.5 mm

La combinación prioriza movilidad y comunicación clara en clases o trabajo remoto.

macOS Tahoe y Apple Intelligence

Corre macOS Tahoe con apps nativas y funciones de IA como:



Resumen de textos

Genmoji

Borrador en fotos

La integración con iPhone mediante Handoff y AirDrop fortalece su atractivo. La MacBook Neo se posiciona como la puerta de entrada al universo Apple.

¿Para quién es ideal?

Es perfecta para:



Primera Mac

Estudiantes

Trabajo de oficina

Usuarios que priorizan precio

Frente a MacBook Air M5 o Pro M5, ofrece menor potencia pero mejor accesibilidad. La MacBook Neo redefine el segmento de entrada en 2026.