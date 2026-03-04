Lanzan MacBook Neo la laptop más económica de Apple; estas son sus características
Apple presenta la MacBook Neo con pantalla Liquid Retina, 8 GB de RAM, chip A18 Pro, 16 horas de batería y Apple Intelligence integrada, con precio especial.
Apple lanzó oficialmente la MacBook Neo, la laptop más económica en la historia de la compañía, enfocada en usuarios que buscan rendimiento confiable para tareas diarias sin potencia extrema. La preventa ya está disponible en México a través de su sitio oficial y la app Apple Store, con inicio oficial de ventas el 11 de marzo de 2026.
La estrategia responde a estudiantes, oficinistas y usuarios domésticos que desean entrar al ecosistema Apple sin pagar precios de gama alta. Con diseño ligero, chip A18 Pro y macOS Tahoe, la MacBook Neo apunta a democratizar la experiencia Mac.
Precio y disponibilidad en México
La MacBook Neo inicia en 12,999 pesos en su versión de 256 GB. La variante con 512 GB y Touch ID cuesta 14,999 pesos. Apple ofrece precio educativo desde 10,999 pesos y opciones de hasta 18 meses sin intereses.
Este movimiento amplía el mercado de Apple en México. La marca compite con ultrabooks y Chromebooks, pero mantiene su diferencial en calidad de construcción y ecosistema integrado.
Diseño ligero y colores vibrantes
Fabricada en aluminio, pesa solo 1.23 kg. Disponible en:
- Plata
- Rosa rubor
- Índigo
- Amarillo cítrico
El enfoque juvenil refuerza su carácter accesible. Apple busca atraer a nuevos usuarios sin sacrificar identidad premium.
Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas
Integra resolución de 2,408 x 1,506 píxeles y brillo de 500 nits. Soporta mil millones de colores.
Ofrece nitidez ideal para estudio, series y edición ligera. Eleva la experiencia frente a laptops económicas tradicionales.
Rendimiento con chip A18 Pro
Incorpora el A18 Pro con 8 GB de RAM unificada. Apple promete hasta 50% más velocidad frente a PCs populares con Intel Core Ultra 5.
Es adecuada para:
- Ofimática
- Navegación
- Streaming
- Creatividad básica
No apunta a edición profesional ni gaming intensivo.
Batería, cámara y conectividad
Promete hasta 16 horas de autonomía. Incluye:
- Cámara FaceTime 1080p
- Audio Espacial con Dolby Atmos
- Wi-Fi 6E y Bluetooth 6
- Dos puertos USB-C y jack 3.5 mm
La combinación prioriza movilidad y comunicación clara en clases o trabajo remoto.
macOS Tahoe y Apple Intelligence
Corre macOS Tahoe con apps nativas y funciones de IA como:
- Resumen de textos
- Genmoji
- Borrador en fotos
La integración con iPhone mediante Handoff y AirDrop fortalece su atractivo. La MacBook Neo se posiciona como la puerta de entrada al universo Apple.
¿Para quién es ideal?
Es perfecta para:
- Primera Mac
- Estudiantes
- Trabajo de oficina
- Usuarios que priorizan precio
Frente a MacBook Air M5 o Pro M5, ofrece menor potencia pero mejor accesibilidad. La MacBook Neo redefine el segmento de entrada en 2026.
