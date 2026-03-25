Crean paletas de hielo de Mario, Yoshi y Bowser; ubicación y precio

La creatividad de los mexicanos no tiene límites y como el próximo 1 de abril se estrenará Super Mario Galaxy: La Película un negocio ya tiene a la venta las paletas de hielo de Mario, Yoshi y Bowser, son tan bonitas que no vas a querer comerlas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Paletas de hielo de personajes de Mario Bros

Mediante rede sociales, el negocio Crepiwis del CCH Azcapotzalco publicó que ya tiene a la venta las paletas de hielo con la figura de Mario, Yoshi y Bowser. Los usuarios destacan que las paletas están muy bien hechas y además tienen muy buen sabor.

Pero no son los únicos personajes que tienen, también hay de Snoopy, Garfield, It, Pokémon, Batman, Galleta de Jengibre, El Grinch y las Chicas Superpoderosas.

Ubicación y precio

Crepiwis es un negocio que se encuentra ubicado atrás del CCH Azcapotzalco en C.G Jiménez, Francisco Villa y tienen un horario de lunes a sábado de 10:00 horas y hasta agotar existencias.

Las paletas tienen un precio de 40 pesos y te recomendamos ir temprano porque se acaban.

Sabías que Mario fue creado por el Sr. Shigeru Miyamoto y el primer juego de Super Mario Bros fue diseñado en papel cuadriculado y el plomero original era una imagen pixelada de 16x16.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.