Salas disponibles, costos y cómo comprar el menú temático de Super Mario Galaxy: La Película

¡Yahoo! Si quieres disfrutar de Super Mario Galaxy: La Película con una función especial y menú temático, te tenemos excelentes noticias pues ya salieron a la venta los boletos y te contamos todos los detalles para que no te quedes sin el tuyo.

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¿Qué incluye el menú temático de Cinépolis?

Cinépolis anunció que habrá funciones especiales con menú temático de Super Mario Galaxy que consta de tres tiempos y dos bebidas:



Entrada es una caja misteriosa con nachos con queso.

Plato fuerte son meteoro boneless.

Postre es una paleta cósmica.

Bebida Galáctica de uva y burbujas.

Bebida Dulce Real sabor pitahaya y leche.

🍿🎮 Atención fans de Mario: este plan es para ustedes. Vivan la aventura de #SuperMarioGalaxy con comida temática, bebidas y coleccionable incluido. 🚀 ¿A quién vas a invitar? 👀 pic.twitter.com/6cV6zDhF0w — Cinépolis (@Cinepolis) March 23, 2026

Precios y cómo comprar el menú temático

En la CDMX las únicas salas donde podrás disfrutar de la película con el menú temático son Mitikah y Universidad los días 8 y 9 de abril. Tiene un precio de 755 pesos por persona e incluye la entrada para ver Super Mario Galaxy: La Película, el menú temático y un vaso coleccionable con llavero.

Para comprarlo solo es necesario entrar al sitio web o app de Cinépolis y seleccionar la opción de Super Mario Galaxy: La Película con menú temático. Posteriormente elige la sala, el día y compra. Te recordamos que debido a que solo son dos días las entradas disponibles están volando.

Así se vivió el Mario Day en CDMX con una proyección especial

Estreno Super Mario Galaxy: La Película

La nueva película de Mario llegará a los cines el próximo 1 de abril y el plomero más famoso del mundo y sus amigos tendrán que prepararse para emprender una nueva aventura y vencer a su enemigo.

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