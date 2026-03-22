Sí hay chamba; Embajada de Canadá en México abre vacante con sueldo de 25 mil pesos

La Embajada de Canadá en México lanzó una vacante para el puesto de Auxiliar Administrativo en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX), con un salario mensual de 25 mil 165 pesos. La oferta, publicada en la plataforma Computrabajo, está dirigida a personas con licenciatura concluida y al menos un año de experiencia laboral.

Se trata de un contrato temporal de tiempo completo enfocado en la gestión de materiales y apoyo a servicios generales, en un entorno internacional que promete experiencia en distintas áreas operativas.

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¿Qué funciones tiene el puesto en la Embajada de Canadá en México?

De acuerdo con la descripción oficial, el cargo implica tareas clave para el funcionamiento diario de la misión diplomática. Entre las principales responsabilidades se encuentra la gestión de materiales, que incluye la compra, recepción, almacenamiento y distribución de insumos necesarios para la operación.

También contempla apoyo en mantenimiento de instalaciones, desde reparaciones menores hasta la organización de espacios y decoración interior. A ello se suma la colaboración en eventos institucionales, donde el seleccionado deberá brindar soporte logístico en actividades de hospitalidad y trabajo en equipo.

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Requisitos para la vacante de 25 mil pesos en CDMX

La convocatoria está abierta a personas que residan en México y cuenten con autorización legal para trabajar en el país. La Embajada de Canadá en México aclaró que no patrocina permisos de trabajo ni cubre gastos de traslado o entrevistas.

Entre los requisitos destacan:



Licenciatura terminada

Mínimo un año de experiencia

Manejo de español e inglés

Licencia de conducir tipo A

Además, el proceso de selección se rige bajo principios de igualdad de oportunidades, por lo que no se discrimina por género, edad, religión u orientación sexual.

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¿Cómo aplicar a la vacante de la Embajada de Canadá?

Los interesados deberán enviar su CV en español, inglés o francés directamente a través de los canales oficiales de la embajada, cumpliendo con requisitos específicos.

El correo debe incluir dos archivos adjuntos: el currículum en formato PDF o Word y un documento que compruebe la conclusión de estudios universitarios; el asunto del correo debe contener la clave “MXICO Auxiliar”. La embajada advirtió que no se revisarán postulaciones incompletas o fuera de tiempo.

Asimismo, se recomienda a los aspirantes detallar su experiencia laboral con ejemplos concretos, ya que no se solicitará información adicional durante el proceso.

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