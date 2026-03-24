Amazon remata la PS5 de 1TB y con dos juegos por menos de 11 mil pesos

Si está buscando cambiar de consola de videojuego o sorprender a tu persona favorita con un regalo estás de muy buena suerte, pues a través de la plataforma de Amazon Prime se anunció un descuento del 26% en el precio final de la PS5 de 1TB, la cual es considerada como una de las mejores herramientas gamer en el mercado.

De acuerdo con el anuncio de la plataforma web esta consola incluye dos videojuegos en su compra, además de que en caso de adquirirla entre semana, la misma podría llegar hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a las 48 horas.

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Precio de la PS5 de 1TB en Amazon este 2026

El precio original de la consola PS5 de 1TB en Amazon Prime es de 13 mil 999 pesos, por lo cual con el descuento del 26% el costo final para el consumidor queda en tan solo 10 mil 419 pesos, los cuales se pueden ir abonando a meses sin intereses.

La promoción incluye la opción de 24 pagos mensuales de 434.14 pesos, lo cual aumenta la demanda en la consola PlayStation dentro de la plataforma en línea de Amazon Prime en marzo de este 2026.

¿Qué incluye la PS5 de 1TB en Amazon?

Más allá de la oferta que colocó Amazon en esta consola de videojuego, es importante mencionar que la PS5 incluye lo siguiente:

Consola PS5 Edición Estándar con 1Tb SSD

Incluye los videojuegos Astro Bot y Gran Turismo 7:

Cuenta con tecnología inmersiva

Incluye control inalámbrico DualSense

¿Cómo aprovechar el descuento en la PS5 en Amazon Prime?

Si quieres aprovechar la oferta que colocó Amazon Prime en la consola PS5, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda en línea. Será dentro de este apartado que podrás seleccionar el producto y dirigirte a la página de pago.

Es importante mencionar que el tiempo de entrega puede variar según la disponibilidad del producto, así como de la ubicación de tu domicilio.

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