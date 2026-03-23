McDonalds lanza Cajita Feliz de Super Mario Galaxy; fecha EXACTA y lista de figuras que podrás conseguir

"¡Bienvenidos a la nueva galaxia!", si eres fan de Super Mario Galaxy, seguramente, ya estás listo para el estreno de la película en cines, ¿cierto? Pero, en adn Noticias, te contamos que las sorpresas no terminan, pues también McDonalds tiene preparada una sorpresa: la Cajita Feliz inspirada en este esperado estreno.

Si también eres fan de McDonalds y de sus colecciones, esta es tu mejor oportunidad de juntar dos de tus cosas favoritas y obtener una figura de alguno de los personajes de Super Mario Bros, además de una deliciosa hamburguesa con queso y papas a la francesa. Te contamos todo lo que necesitas saber para ser de los primeros en obtener tu Cajta Feliz.

⭐️ El personaje que siempre supera todas sus misiones​ se asoma entre las estrellas con su grupo de amigos ​para asegurar la diversión en tu #CajitaFeliz ⭐️​



¿Ya descubriste de quién estamos hablando? 👀 pic.twitter.com/HeH3zfIM0O — McDonald's México (@McDonaldsMexico) March 22, 2026

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¿Cuándo sale la nueva Cajita Feliz de Super Mario Galaxy?

A través de sus redes sociales, McDonalds ya dio pistas que emocionaron a los fans de los videojuegos y a los coleccionistas, pues la nueva Cajita Feliz está ilustrada con imágenes inconfundibles de Super Mario Galaxy.

“El personaje que siempre supera todas sus misiones se asoma entre las estrellas con su grupo de amigos para asegurar la diversión en tu Cajita Feliz”, se lee en el post de la popular cadena de comida rápida.

Si ya estás listo para obtener la tuya, te contamos que la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy llegará a la sucursales de McDonalds México el próximo martes 24 de marzo de 2026.

Lista de figuras de regalo en la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy

Pero, ¿qué figuras de Super Mario Galaxy incluirá la Cajita Feliz? La nueva colección inspirada en la película de los personajes de Nintendo es una de las colaboraciones más esperadas y ambiciosas de McDonalds.

Consiste en 12 figuras, aunque en México se espera que únicamente lleguen 10. Aquí te compartimos la lista de algunos de los juguetes de Super Mario Galaxy que podrás encontrar en la Cajita Feliz:

Mario

Luigi Rana

Princesa Peach

Yoshi

BowserToad

Posiblemente Rosalina y Luma

Pero, esto no es todo. Los fans de McDonalds y de Super Mario Galaxy también obtendrán empaques que incluirán códigos QR que permitirán acceder a contenido interactivo, como minijuegos o dinámicas inspiradas en el mundo de Mario Bros, ¿te late?

¿Cuándo se estrena la película Super Mario Galaxy en México?

El lanzamiento de la nueva Cajita Feliz de McDonalds llega justo unos días antes de que se estrene la película en México. La cinta llegará a las salas de cine de nuestro país el próximo miércoles 1 de abril.

Y, lo mejor de todo, es que estará disponible en formatos tradicionales, IMAX, 3D y hasta 4D. Lo que asegurará una experiencia inolvidable para los fans de la franquicia. Así que si ya estás listo para disfrutar de la película, no olvides que también puedes pasar por tu Cajita Feliz de McDonalds.