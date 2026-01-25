Yoshi vuelve a Super Mario Galaxy, la película más espera de los gamers

Super Mario Galaxy: la Película, continuación directa de Super Mario Bros , lanzó un segundo tráiler, que ha emocionado a todos los gamers, pues confirma como protagonista a Yoshi, personaje clave en la franquicia, sobre todo en los videojuegos.

La nueva película de Super Mario Galaxy llegará a los cines el próximo 1 de abril de la mano de Cinépolis y de acuerdo con Shigeru Miyamoto (creador de Mario), durante más de 30 años, Yoshi ha sido parte integral del juego.

Super Mario en el cine mundial

Super Mario Galaxy será la segunda presentación Nintendo Direct, después de la fama mundial que ha tenido en el mundo gamer, pues el juego original se convirtió en un referente de la cultura pop desde su lanzamiento en los años 80.

Ahora que salió el segundo tráiler de la película Super Mario Galaxy, los aficionados de la saga están contentos de que salga el carismático Yoshi junto a Mario y Luigi.

¿Cómo es el nuevo tráiler de Super Mario Galaxy?

En el tráiler se ve cómo Mario y Luigi viajan en sus motos por el Reino de las Arenas, donde deben arreglar una tubería, pero se dan cuenta que hay una criatura dentro y esta hace ruidos terroríficos. Aunque Luigi se asusta, Mario sea cerca y le pide que se acerque y descubre que se trata de un pequeño dinosaurio (Yoshi). Desde ese momento, los tres pasan momentos de aventuras inigualables, sobre todo retos de extremo peligro.

