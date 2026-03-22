Captan a funcionaria de Cuautla golpeando a trabajadora dentro del Palacio Municipal | VIDEO

Un video viral desató polémica en redes sociales luego de exhibir a Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, exfuncionaria del Ayuntamiento de Cuautla, agrediendo físicamente a una trabajadora dentro del Palacio Municipal.

Las imágenes, que ya circulan en redes, muestran cómo una discusión escaló en segundos hasta convertirse en una pelea viral que generó indignación entre los internautas. Si te lo perdiste, en adn Noticias, te contamos qué fue lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Cuautla.

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¿Qué pasó en el Ayuntamiento de Cuautla?

De acuerdo con reportes locales, la agresión ocurrió luego de que Briss Mahalalelh Rojas fuera destituida de su cargo como parte de ajustes internos en el Ayuntamiento. Tras su salida, la exsecretaria acudió al Palacio Municipal, donde habría iniciado una confrontación con personal que se encontraba en el lugar.

En el video viral, se observa cómo la discusión comienza, al parecer, porque la exfuncionaria acusa a la trabajadora de burlarse de su destitución. La discusión sube de tono hasta que la exsecretaria golpea a la trabajadora, desatando un momento de tensión dentro de las oficinas.

“Te vuelves a reír y te partio tu…”, se escucha decir a la exfuncionaria, segundos antes de que comience a agredir a la trabajadora.

La trabajadora grabró la discusión con su celular, mientras Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz continúa con la agresión. “Suéltame", se escucha decir a la trabajadora.

🚨🚨EXHIBEN A FUNCIONARIA DE CUAUTLA TRAS AGRESIÓN EN PALACIO MUNICIPAL.



Circula en redes un video donde la secretaria municipal de Cuautla, Morelos, Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, protagoniza un altercado dentro del Palacio Municipal.



En el audio se escuchan frases como:… https://t.co/i4o8woxmqO pic.twitter.com/AknFtuwJiq — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) March 22, 2026

¿Quién es Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz, la funcionaria que protagoniza una pelea viral?

Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz se desempeñaba como funcionaria en el Ayuntamiento de Cuautla hasta su reciente salida. Aunque no se han detallado públicamente los motivos exactos de su destitución, su nombre cobró notoriedad tras protagonizar esta pelea viral.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Cuautla no ha emitido una postura oficial, pero sí ha informado sobre investigaciones derivadas de estos hechos. Asimismo,s e sabe que ambas personas involucradas en estos hechos fueron separadas de sus cargos mientras se desarrollan las indagatorias.