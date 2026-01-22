¡Policías en problemas! Pelea callejera se hace viral y la SSC investiga a los uniformados

La SSC CDMX reaccionó en sus redes sociales oficiales a un video que circula en X sobre una violenta pelea callejera entre dos automovilistas que terminó con un hombre noqueado en el piso. Lo que llama la atención de las imágenes es la pasividad de los policías de tránsito y es por esa razón que las autoridades iniciaron una investigación administrativa a los uniformados involucrados.

Violenta pelea callejera en CDMX se hace viral: Los policías no intervienen

Dos hombres terminaron a los golpes en las calles de CDMX tras una discusión de tránsito que escaló rápidamente y culminó con uno de los involucrados noqueado en el piso. El video fue compartido en X por el usuario @RaulGtzNR y en 24 horas acumuló casi 800 mil visualizaciones.

Dos aspectos explican la viralización del video: por un lado la violencia de uno de los hombres que después de haber dejado inconsciente en el piso a su oponente de turno seguía enceguecido queriendo golpearlo, incluso se observa cómo lo patea en más de una ocasión pese a la resistencia de vecinos y transeúntes que intentaban calmarlo para que el suceso no terminara en tragedia.

Por otro lado, aparecen en las imágenes dos agentes de tránsito que poco hacen para evitar la escena de violencia en plena calle y parecen espectadores de lujo de la pelea. En el video que dura un minuto y medio apenas se los ve realizar algún ademán y hablar por teléfono para solicitar refuerzos o asistencia médica pero en ningún momento enfrentan al agresor que estaba fuera de sí. El video tuvo tanta difusión que la SSC CDMX respondió.

El comunicado de la SSC CDMX tras el video viral que expone a los policías

Ante la enorme repercusión en redes sociales que alcanzó el video de la pelea callejera en CDMX por la pasividad policial, la SSC emitió un comunicado para informar que el hecho será investigado y los agentes de tránsito involucrados deberán explicar su accionar.

“La SSC informa: Respecto a este video que circula en redes sociales, se informa que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya inició la integración de la carpeta de investigación administrativa correspondiente y citará a los uniformados involucrados a rendir su declaración sobre estos hechos”, publicó en su cuenta de X la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.