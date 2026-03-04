¡Y amo del universoooo! Así sorprendió un enfermero del IMSS a pacientes con una serenata improvisada | VIDEO

Una nueva historia se hizo viral en redes sociales porque logró conmover a los internautas. En esta ocasión, un enfermero del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, ubicado en Lomas Verdes, en Naucalpan, Edomex, sorprendió a los pacientes del área de Urgencias con una hermosa serenata.

Y es que no solo las medicinas curan y así lo demostró el video viral que no solo captó al enfermero, sino también la alegría de los pacientes. En adn Noticias, te contamos todos los detalles de esta historia en tendencia.

Captan a enfermero del IMSS consintiendo a pacientes con tierna serenata

En redes sociales, el enfermero del IMSS se hizo tendencia, porque para sorpresa de los pacientes internados en urgencias, el trabajador de la salud no se limitó a hacer su ronda habitual para administrar medicamentos, sino que hizo mucho más para alegrarlos.

Una usuaria de TikTok captó el momento en el que el enfermero, identificado como “Hum Dash”, tomó asiento frente a las camas de los pacientes y comenzó a cantar, muy al estilo de Javier Solis, el tema “Esclavo y Amo”, una canción muy popular de mariachi.

Así reaccionaron las redes sociales a la serenata del enfermero viral

Este gesto conmovió a los usuarios de TikTok, no solo por la calidad humana del enfermero del IMSS, sino también por la calidez de su voz. Incluso, hubo quienes comentaron que podría dejar su trabajo como enfermero para buscar suerte como intérprete de mariachi.

En redes sociales, los internautas aplaudieron la actitud del enfermero, quien con su hermosa voz ayudó a los pacientes en urgencias a olvidar por unos minutos el dolor o la situación angustiante que estaban atravesando.

