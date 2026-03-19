El celular más barato de Walmart: Moto E15, de rebaja con 23% de descuento

¿Cansado de gastar una fortuna en un celular que apenas dura un día sin cargador? Walmart acaba de tirar la casa por la ventana con una oferta que llama la atención en el pasillo de tecnología. El Motorola Moto e15, conocido por su batería de larga duración, ahora cuesta menos de lo que gastas en una cena promedio fuera de casa.

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Precio y principales características del Moto E15

La tienda de retail confirmó una reducción agresiva en su catálogo digital. El Motorola Moto e15 pasó de costar $1,999.00 MXN a $1,531.00 MXN. Esto representa un ahorro directo de $468.00 MXN para tu bolsillo. Algunos vendedores externos dentro del marketplace incluso lo dejan en $1,399.00 MXN si lo cazas en liquidación. No es solo un ajuste de precio; es una movida para dominar la gama de entrada antes de que cierres el mes.

¿Por qué el Motorola Moto e15 domina la gama de entrada? Muchos usuarios buscan funcionalidad sin sacrificar estilo, y aquí es donde este equipo mete baza. La pantalla de 6.67 pulgadas con frecuencia de 90 Hz hace que el desplazamiento por redes sociales se sienta fluido, algo raro en este rango de precios. Protegida con Gorilla Glass 3, aguanta mejor los golpes cotidianos del transporte público.

El corazón del equipo late con un procesador MediaTek Helio G81 Extreme. Aunque no es para juegos pesados, mueve WhatsApp, Facebook y navegación sin trabas. Lo interesante es la memoria RAM. Tiene 2 GB físicos, pero el sistema usa IA para prestar hasta 4 GB adicionales virtuales. Esto ayuda a mantener abiertas varias aplicaciones sin que el teléfono se congele.

Oferta en Walmart del Moto E15.|Walmart

La batería es el verdadero protagonista. Con 5,200 mAh, el fabricante promete hasta 48 horas de uso. Para el usuario mexicano que pasa horas en traslados o sufre apagones ocasionales, esto es oro molido. Además, el acabado en cuero vegano no solo se ve bien, sino que evita que el dispositivo se resbale de las manos sudorosas en días de calor.

La cámara trasera de 32 MP con sensor Flicker ayuda a que las fotos no salgan movidas bajo luces artificiales, típico de restaurantes o fiestas nocturnas. Eso sí, el sistema operativo es Android 14 (Go Edition), una versión ligera diseñada para hardware modesto. Esto garantiza que el software no pese más que el hardware capaz de moverlo.

Estrategias para pagar tu Motorola sin intereses en Walmart

Walmart sabe que el precio de contado no siempre es viable para todos. Por eso, habilitaron diversas facilidades para que te lleves el equipo sin descapitalizarte. Checa las opciones disponibles al momento de cerrar tu compra:



Mensualidades fijas: Divide el costo en hasta 18 pagos de aproximadamente $148.85 MXN.

Divide el costo en hasta 18 pagos de aproximadamente $148.85 MXN. Meses Sin Intereses (MSI): Aplica con tarjetas participantes, comúnmente hasta 3 meses en compras mínimas.

Aplica con tarjetas participantes, comúnmente hasta 3 meses en compras mínimas. Pago alternativo: Usa efectivo en caja, tarjeta de débito o la aplicación Cashi para bonificaciones extra.

El envío corre por paquetería a domicilio. El costo varía según tu código postal, aunque muchas veces se libera si alcanzas el monto mínimo de compra. Ten en cuenta que el tiempo de entrega oscila entre 2 y 5 días hábiles. Si lo necesitas urgente, mejor acércate a la tienda física para verificar stock inmediato.

El mercado de teléfonos económicos se vuelve más competitivo cada trimestre. Motorola apuesta por la autonomía y la durabilidad sobre la potencia bruta, una decisión que resuena con el usuario promedio. Con esta oferta, la barrera de entrada para tener un smartphone con certificación IP52 contra salpicaduras se reduce considerablemente.