Krispy Kreme regala 20 mil donas por el Día de la Felicidad; así puedes llevarte la tuya GRATIS este 20 de marzo

El Día de la Felicidad ya comenzó y hay una razón deliciosa para sonreír: Krispy Kreme anunció que entregará 20 mil donas gratis este 20 de marzo en distintas sucursales del país. La dinámica es sencilla, pero debes darte prisa, porque la promoción aplica hasta agotar existencias.

La marca busca celebrar una de las fechas más positivas del calendario con un gesto que conecte directamente con sus clientes: una dona original glaseada completamente gratis. En adn Noticias, te contamos todo lo que necesitas saber para no quedarte sin la tuya.

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¿Cómo puedo conseguir donas gratis en Krispy Kreme hoy?

Si estás buscando donas gratis, la mecánica es bastante fácil. Este 20 de marzo, solo necesitas acudir a cualquier sucursal de Krispy Kreme y solicitar tu dona original glaseada.

No es necesario realizar compra mínima ni cumplir con requisitos complicados. Sin embargo, hay dos puntos clave que debes considerar:

La promoción es válida solo por hoy 20 de marzo

Está limitada a una dona por persona

Aplica hasta agotar existencias

Debido a la alta demanda, se recomienda llegar temprano para asegurar tu regalo

Pero, eso no es todo, Krispy Kreme tiene para ti una media docena de deliciosas donas de variedad por ¡solo $139 pesos!

Promociones sorpresa Krispy Kreme

Este Día de la Felicidad, Krispy Kreme quiere ver tu mejor sonrisa; por eso, se ubicarán en diversos cruces viales, agentes Krispy Kreme que darán donas gratis a las sonrisas más sinceras.

Maxicajas de la dulzura

Si en tu camino, te encuentras con una Maxicaja de la dulzura, es tu día de suerte. Solo sigue sus instrucciones para que te puedas ganar una dona glaseada gratis.

La alegría llega en dos ruedas

Si te encuentras con un agente Krispy Kreme en bicicleta regálale tu mejor sonrisa, pues a cambio podrás obtener una deliciosa dona glaseada.

¿Dónde hay una sucursal de Krispy Kreme cerca de ti?

Puedes encontrar sus tiendas en centros comerciales, avenidas principales y también en formato de kioscos dentro de supermercados. Para ubicar la más cercana, lo más recomendable es consultar en este ENLACE.

Recuerda que todos queremos una dona gratis, por eso, te conviene ir en horarios menos concurridos para que logres conseguir tu dona sin largas filas.

¿Por qué se celebra el Día de la Felicidad?

El Día Internacional de la Felicidad se conmemora cada 20 de marzo desde 2013, tras ser proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El objetivo de esta fecha es reconocer la importancia del bienestar y la felicidad como aspiraciones universales. En este contexto, marcas como Krispy Kreme aprovechan para sumarse con iniciativas que buscan generar momentos positivos entre las personas.

Si eres fan de las dona de Krispy Kreme, este 20 de marzo es la oportunidad perfecta. Recuerda que la promoción es por tiempo limitado, así que no lo pienses más y lánzate a la sucursal Krispy Kreme más cerca de tu casa u oficina.