Costco anuncia el retiro masivo de un producto contaminado con salmonella

Costco alertó a los consumidores de Estados Unidos que hayan realizado compras durante las primeras semanas de marzo. La famosa cadena de almacenes lanzó una alerta de seguridad tras detectar que uno de sus productos estrella, el Meatloaf with Mashed Yukon Potatoes and Glaze (pastel de carne con puré de papa), podría estar contaminado con salmonella. A pesar de haber ocurrido en USA, esto despierta cautela en ciertos consumidores mexicanos cerca de las zonas afectadas.

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¿Por qué se retira el producto de Costco y qué tan grave es?

La situación no se originó por una falta de higiene en las sucursales de Costco, sino por un descuido en la cadena de suministros. La empresa Griffith Foods Inc., proveedora de uno de los ingredientes clave del pastel de carne, notificó que su insumo presentaba rastros de la bacteria. Ante el riesgo, la tienda decidió sacar del mercado el ítem #30783 de manera inmediata.

Aunque afortunadamente no se han reportado casos de personas enfermas hasta el momento, la salmonella no es un tema menor. Esta bacteria suele provocar cuadros graves de infección, especialmente peligrosos para niños, adultos mayores o personas que ya tienen el sistema inmune debilitado. Por ello, la empresa prefiere no correr riesgos y detener el consumo de raíz.

Costco|Getty Images

¿Qué productos están bajo sospecha y en dónde se vendieron?

La alerta no es menor, ya que abarca una gran cantidad de sucursales en Estados Unidos y Puerto Rico. Si realizaste tu compra entre el 2 y el 13 de marzo de 2026, es muy probable que tu paquete sea parte del lote en riesgo. Específicamente, debes buscar en el empaque las fechas de caducidad (Sell By) que van del 5 al 16 de marzo de 2026.

Este retiro masivo impacta a socios que compraron el platillo en una lista extensa de regiones, incluyendo:



Zona Este y Sur: Alabama, Florida, Georgia, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, Delaware, Pennsylvania y el Distrito de Columbia.

Alabama, Florida, Georgia, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, Delaware, Pennsylvania y el Distrito de Columbia. Medio Oeste: Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Missouri, Ohio y Wisconsin.

Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Missouri, Ohio y Wisconsin. Oeste y otros: Arizona, California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Mexico, Utah y, por supuesto, Puerto Rico.

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