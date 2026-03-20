Chuck Norris y Mario Almada: 3 razones por las que el actor mexicano fue su “espejo” en español

La noticia de la muerte de Chuck Norris sorprendió a todo el mundo. En México hay una conexión particular con este héroe de acción. Durante décadas, mientras Norris repartía patadas en Texas, Mario Almada hacía lo propio en la frontera con su inseparable escopeta. "El Chuck Norris mexicano" fue uno de los tantos apodos que recibió la leyenda local, y hay 3 razones por las que el actor fue "su espejo" en español.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La historia detrás de la comparación entre Chuck Norris y Mario Almada

La primera razón de este vínculo es que ambos se convirtieron en un meme antes de que existieran los memes. Chuck Norris no cumplía años, "subía de nivel", y con Mario Almada pasaba algo idéntico: el público juraba que las balas le sacaban la vuelta por puro miedo.

Ese aura de invencibilidad no fue una casualidad de marketing. Almada filmó más de 300 películas donde personificó esa justicia implacable que no necesitaba efectos especiales caros. Ambos lograron que la gente viera en ellos a figuras que, si se lo proponían, podían ganar una guerra ellos solos.

La mirada de piedra y el sello de la frontera

Otra clave está en el estilo. Ni uno ni otro perdía el tiempo en diálogos largos o gestos de dolor. Esa "cara de pocos amigos" y la mirada fija eran su marca registrada. En México, ver a Almada junto a figuras como Vicente Fernández en Arracadas, era ver a un hombre de una sola pieza, igual de inquebrantable que Norris en Walker, Texas Ranger.

Además, compartían el mismo patio de juegos: la frontera. Muchas de las cintas de Almada se grabaron en San Antonio, Texas, o en los paisajes de Jalisco, retratando ese mundo de comisarios y bandidos donde la ley dependía de quién disparaba primero. Esa conexión con el suroeste y la cultura ranchera hizo que Almada fuera, para los mexicanos, el rostro de la autoridad que Norris representaba para los estadounidenses.

Chuck Norris y Mario Almada: héroes que tuvieron un gran legado

Finalmente, los unió su envidiable resistencia al paso del tiempo. Chuck Norris llegó a los 86 años lanzando golpes en videos de boxeo y presumiendo su excelente forma física. Mario Almada no se quedó atrás; el sonorense trabajó casi hasta el día de su muerte en 2016, a los 94 años, dejando incluso películas que se estrenaron de forma póstuma.

Luto en Hollywood: El adiós definitivo a Chuck Norris

El mundo del cine despertó este viernes con la triste noticia de la muerte de Chuck Norris, que ya había sido hospitalizado. Su familia confirmó su fallecimiento a los 86 años de edad. Según el comunicado, el actor murió de forma repentina la mañana del jueves, apenas una semana después de haber celebrado su cumpleaños mostrando su habitual energía en redes sociales.

"Para el mundo, era un artista de artes marciales, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", escribieron con dolor.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

