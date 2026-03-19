Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia; esto se sabe del estado de salud el actor de 86 años

Chuck Norris volvió a acaparar titulares tras reportarse que fue hospitalizado de emergencia en Hawái. El actor de 86 años habría sufrido un problema médico mientras se encontraba en la isla de Kauai.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el protagonista de Walker, Texas Ranger fue trasladado a un hospital cercano luego de presentar una emergencia médica. Aunque hasta ahora no se han revelado detalles específicos sobre la causa, fuentes cercanas indican que el actor fue atendido oportunamente y se mantiene bajo observación.

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¿Qué le pasó a Chuck Norris?

La información publicada señala que el actor, de 86 años, se encontraba en la isla de Kauai cuando ocurrió el incidente. La rápida respuesta de los servicios médicos permitió que recibiera atención inmediata, lo que habría sido clave para estabilizar su condición.

🚨 #AlertaADN



Reportan que el actor estadunidense, Chuck Norris, fue hospitalizado tras una emergencia médica en Hawái pic.twitter.com/8fFFwYhCnm — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 19, 2026

Hasta el momento, ni la familia ni representantes del actor han emitido un comunicado oficial detallando el diagnóstico. Sin embargo, los primeros reportes indican que su estado no sería crítico, lo que ha dado un respiro a sus fans.

Cabe recordar que, pese a su edad, Chuck Norris se ha mantenido en muy buenas condiciones de salud, pues continúa entrenando y llevando una vida fitness a pesar de su avanzada edad.

¿Cuál es la fortuna actual de Chuck Norris?

Más allá de su estado de salud, el nombre del actor también suele estar ligado a su éxito financiero. A lo largo de décadas, Chuck Norris construyó una sólida carrera en cine y televisión, además de negocios relacionados con el fitness y las artes marciales.

Según el sitio Celebrity Net Worth, fortuna asciende a 70 millones de dólares, gracias a proyectos como Walker, Texas Ranger, películas de acción y su imagen como ícono cultural. Incluso hoy, el interés por Chuck Norris y sus mejores momentos sigue vigente entre nuevas generaciones.

Por ahora, el estado de salud del actor continúa siendo tema de seguimiento. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre su evolución médica.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización, con la esperanza de que el actor supere este episodio.