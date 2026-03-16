Con $3,600 de descuento: Walmart remata el Samsung S25 Ultra 256GB, con Galaxy AI, cuatro cámaras y el nuevo One UI 7

Si has estado siguiendo el precio del Samsung Galaxy S25 Ultra, Walmart tiene una promoción activa en su plataforma en línea. El costo del teléfono bajó respecto a la etiqueta original, lo que lo pone en un rango más accesible para quienes buscan un gama alta sin pagar el precio completo de lanzamiento.

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Precio y principales funciones del Samsung Galaxy S25 Ultra en Walmart

Actualmente, el equipo aparece con un precio de lista de $22,599 pesos, pero la oferta lo reduce a $18,999 pesos. La diferencia es un descuento directo de $3,600 pesos. No se trata de un cashback ni de puntos acumulables, sino una reducción inmediata en el ticket final. El modelo disponible es la versión de 256 GB de almacenamiento interno con acabado en Titanio Gris. Este material busca hacer el chasis más ligero y resistente a golpes comparado con generaciones anteriores de aluminio.

Para que tengas claro qué incluye el paquete por este costo, el teléfono mantiene las especificaciones técnicas de la serie Ultra. Esto es lo que ofrece el hardware:



Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con protección antirreflejante.

Procesador Snapdragon 8 Gen 4 optimizado para tareas pesadas y juegos.

12 GB de memoria RAM para multitarea.

Sistema de cuatro cámaras, destacando el sensor principal de 200 MP.

S Pen integrado en el cuerpo del celular para notas y dibujo.

Además del hardware, el software viene listo para usar con la interfaz One UI 7. Esto habilita las funciones de Galaxy AI, que permiten cosas como traducir llamadas en tiempo real o usar la búsqueda Circle to Search simplemente rodeando elementos en la pantalla con el dedo. Las cámaras también aprovechan esta inteligencia para editar fotos complejas sin necesidad de aplicaciones externas.

Oferta en Walmart del Samsung S25 Ultra.|Walmart

Formas de pago y método de envío

Al momento de pagar, Walmart da opciones para no hacer el desembolso completo de una vez. Puedes usar tarjetas de crédito bancarias (Visa, Mastercard, American Express) o las tarjetas departamentales de la tienda. Hay disponibilidad de meses sin intereses hasta por 6 tiempos, lo que divide el pago en mensualidades fijas de $3,166.50 pesos. Si prefieres otros plazos, existen opciones con intereses dependiendo del banco que uses.

Sobre la entrega, tienes dos caminos. El envío a domicilio estima una llegada en dos días, aunque esto cambia según tu código postal. También está la opción de recogerlo en tienda (Pickup), que no tiene costo extra y suele estar listo en el mismo lapso de 48 horas. Para esto, solo necesitas presentar el código de compra en la sucursal. El producto cuenta con la garantía directa de Samsung y hay protección adicional opcional que se puede contratar en el carrito de compra. Conviene revisar la página web para confirmar si hay stock en la sucursal más cercana a tu ubicación antes de finalizar el pedido.