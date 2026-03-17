Con 58% de descuento: Walmart remata combo de Smart TV Samsung de 65'’ y barra de sonido

Walmart pone sobre la mesa una de sus ofertas más agresivas: un Samsung Smart TV Crystal UHD de 65 pulgadas junto con una barra de sonido B-Series, ambos modelos 2025, por $10,499 MXN. El descuento real alcanza el 58%, lo que significa un ahorro de $14,499 MXN respecto al precio de lista. No es una promoción cualquiera; es un ajuste de precio que rompe con lo habitual para equipos de última generación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué tecnología ofrece este paquete Samsung?

Televisor Samsung U8200F: El procesador Crystal optimiza colores al instante y el diseño AirSlim quita bordes para dejar solo la imagen 4K en juegos y streaming.

El procesador Crystal optimiza colores al instante y el diseño AirSlim quita bordes para dejar solo la imagen 4K en juegos y streaming. Barra de Sonido HW-B450F: Un subwoofer inalámbrico devuelve graves potentes y la tecnología Adaptive Sound Lite ajusta el audio según lo que ves, todo sin cables extra.

Un subwoofer inalámbrico devuelve graves potentes y la tecnología Adaptive Sound Lite ajusta el audio según lo que ves, todo sin cables extra. Impacto en la sala: Juntos ofrecen sonido 2.1 canales sin distorsión y resolución de alto detalle para texturas de películas y gráficos de videojuegos.

Oferta en Walmart de Smart TV Samsung de 65" + barra de sonido.|Walmart

¿Cómo pagar este combo Samsung?

Walmart facilita la compra con hasta 13 meses sin intereses en tarjetas participantes. La mensualidad se ubica alrededor de $807 MXN, una cifra que muchos hogares pueden absorber sin ajustar demasiado el presupuesto. Durante temporadas como Hot Sale o el Fin de Semana de Ahorros, bancos como BBVA, Banorte o HSBC suelen sumar bonificaciones que reducen aún más el costo final.

El envío corre por cuenta de la tienda, ya sea a domicilio en cualquier punto del país o mediante recogida en sucursal si hay inventario disponible. La garantía de Samsung México respalda el equipo por un año completo, un detalle que da tranquilidad ante cualquier imprevisto.