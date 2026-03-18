Liverpool remata pantalla Samsung de 65 pulgadas 4K UHD con descuento de 7 mil pesos

Para que veas tus series y películas favoritas, en Liverpool, la pantalla Samsung de 65 pulgadas 4K UHD tiene un gran descuento, conoce todas sus características y opciones de pago para que aproveches la oferta.

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Precio de la pantalla Samsung de 65 pulgadas

La pantalla Samsung Smart TV Crystal UHD de 65 pulgadas tiene un precio de 17 mil 856 pesos, pero en Liverpool tiene descuento y cuesta 10 mil 498 pesos. Además, la puedes pagar hasta a 9 meses sin intereses de mil 249.83 pesos.

Esta disponible en la tienda en línea para recibir en tu casa o puedes recogerla en la tienda de tu preferencia.

Especificaciones de la pantalla

Cuenta con un procesador Crystal 4K que brinda una calidad de imagen mejorada. La tecnología de mapeo 3D de 16 bits optimiza la precisión del color y el Adaptive Sound ajusta el audio en tiempo real según el tipo de contenido para que tengas una experiencia más envolvente y auténtica.

Además con el Q-Simphony se sincronizan los altavoces con la barra de sonido para un efecto surround más potente sin desactivar los del televisor. Los OTS Lite son altavoces optimizados con inteligencia artificial que te permiten sentir cada movimiento en pantalla ocn una experiencia de audio 3D cinematográfica sin necesidad de altavoces adicionales.

Con Experiencia IA puedes convertir tu televisor en un asistente inteligente ya que cuenta con funciones avanzadas. Con Workout Tracker puedes llevar tu rutina de ejercicio al siguiente nivel.

El Multi Control te permite manejar tu TV, teléfono, laptop y Tablet Galaxy con un solo teclado y mouse Bluetooth y el Storage Share transmite sin esfuerzo el contenido de tus dispositivos Galaxy directamente en el televisor