Con $8,000 pesos de descuento: Costco remata TV Samsung 85 pulgadas y la promoción está disponible sólo por internet

Conseguir una televisión de gran formato sin que el presupuesto se dispare suele ser complicado, pero Costco tiene activa una promoción que vale la pena revisar. Se trata del modelo Samsung de 85 pulgadas, tecnología Neo QLED 4K. Lo particular de esta oferta es que el precio especial únicamente está disponible si realizas la compra en línea; no aplica presentando el ticket en la caja de la tienda física.

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Precio y principales funciones de la Pantalla 85" Neo QLED 4K Smart TV de Samsung

El costo original marca $67,999.00 pesos, pero la promoción lo deja en $59,999.00 pesos. Hablamos de un descuento directo de 8 mil pesos, lo que representa cerca del 12% de ahorro sobre el precio de lista. Esta vigencia corre del 16 al 29 de marzo de 2026, o hasta que se acaben las unidades en el inventario digital.

Para entender qué estás comprando, este televisor usa tecnología Mini LED. En términos sencillos, cuenta con puntos de luz más pequeños que los televisores convencionales. Esto ayuda a que los negros se vean más oscuros y el brillo no se lave en las escenas nocturnas, evitando ese efecto de halo que a veces molesta. Además, el procesador ajusta la imagen automáticamente, mejorando incluso contenido que no esté en 4K nativo para que se aprecie con mayor nitidez.

Aquí los puntos clave que incluye el paquete:



Sonido Dolby Atmos con altavoces hacia arriba para sentir el audio alrededor.

Sistema operativo Tizen para abrir Netflix, Disney+ y otras apps sin dispositivos extra.

Diseño NeoSlim, bastante delgado para colgarlo en la pared sin que estorbe.

Compatibilidad con Alexa y Google Assistant para control por voz.

Forma de envío y métodos de pago

Sobre la entrega, el envío no tiene costo adicional, ya viene sumado en el precio final que ves en la página. Una vez que confirmas la compra, el equipo llega en un rango de 5 a 10 días hábiles. Hay un detalle logístico que debes considerar: la paquetería deja el televisor en la entrada de tu casa (pie de calle), no lo suben ni lo instalan dentro del domicilio, por lo que se requiere ayuda para el traslado e instalación.

Para pagar, la plataforma acepta tarjetas de crédito o débito de las marcas Visa, Mastercard y American Express. Si cuentas con Membresía Ejecutiva, puedes acumular la bonificación anual del 2% sobre esta compra, lo cual funciona como un reembolso posterior. También existe la opción de pagar en efectivo en sucursal, pero la promoción del precio especial es exclusiva de la web.

Este modelo pertenece a la gama alta de Samsung, enfocado en quienes buscan tamaño y calidad de imagen superior. La disponibilidad depende del inventario en línea durante los días marcados en el calendario de la tienda.