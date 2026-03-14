Walmart remata combo de pantalla 4K de 55 pulgadas y barra de sonido Samsung, ideal para videojuegos

Para todas las personas que disfrutan de ver películas y series o jugar tener una buena pantalla y sonido es importante pues se disfrutan mejor y por ello, en Walmart hay un combo con una pantalla Samsung de 55 pulgadas y una barra de sonido a un super precio y aquí te contamos todos los detalles para que aproveches la oferta.

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Walmart remata combo de pantalla y barra de sonido

En la página de Walmart el combo de pantalla Samsung 4K de 55 pulgadas y barra de sonido 2.1 Ch T420 con precio de 17 mil 998 pesos esta a solo 8 mil 99 pesos, es decir que te ahorras 9 mil 899 pesos. Además, la puedes comprar hasta a 6 meses sin intereses de mil 350 pesos.

Puedes comprarla en línea y recibirla en tu casa o pedirla y recogerla en la tienda más cercana.

Especificaciones de los productos

La pantalla Samsung de 55 pulgadas ofrece imágenes 4K ultradefinidas combinadas con un sonido potente y envolvente. Además mejora cada escena con grabes profundos gracias al subwoofer inalámbrico. Tiene conectividad Bluetooth simple y todo se puede manejar desde el control remoto.

Tiene colores nítidos y brillantes con matices en todo su esplendor, el potente escalado 4K garantiza una gran resolución pues tiene 4 veces mas pixeles que la resolución FHD normal por lo que crea imágenes nítidas y ultrarrealistas. Cuenta con contraste en Zonas Oscuras más intensas y con Zonas de Luz más brillantes. El High Dynamix Range aumenta la relación entre las zonas más claras y las más oscuras para que disfrutes del espectro de colores. Con el Samsung Tizen OS puedes disfrutar de todas las últimas funciones innovadoras y es compatible con todas las actualizaciones.

La barra de sonido Samsung 2.1 Ch T420 Smart Soundtiene canales 2.1 y subwoofer de 6.5 pulgadas que ofrece graves potentes y profundos que brindan un rango de sonido más amplio. El Smart Sound Soundbar analiza las fuentes de sonido para optimizar la pista de audio de acuerdo al contenido, ya sea un sonido ruidoso para un partido o un drama con un diálogo suave.

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