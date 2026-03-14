El Samsung Galaxy más barato de Walmart está de rebaja con Dual Sim y liberado

Walmart ajustó el precio del Samsung Galaxy A06, un teléfono accesible habitualmente para el usuario. Ahora el costo es de $2,099 pesos, bajando desde los $2,599 que marcaba originalmente. Con este cambio, se posiciona como el modelo más económico de la gama Galaxy que puedes conseguir actualmente en la plataforma del minorista.

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Características del Samsung Galaxy A06

Lo que hace atractivo a este equipo para el usuario promedio es su condición de liberado, por lo que puedes insertar tu chip de Telcel, Movistar o AT&T sin problemas. Además, cuenta con tecnología Dual Sim, permitiendo tener dos números activos en el mismo dispositivo, algo práctico para quienes separan llamadas de trabajo y personales sin cargar dos aparatos.

Aunque es un teléfono de rango accesible, las especificaciones técnicas cubren lo básico para el día a día. Walmart detalla las características principales de la siguiente manera:



La pantalla mide 6.7 pulgadas con resolución HD+, útil para ver series o navegar.

El procesador es un MediaTek Helio G85 de 8 núcleos con 4GB de RAM.

Tiene 128GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 1TB con MicroSD.

La cámara principal es de 50 MP, acompañada de un sensor de profundidad de 2 MP.

La batería es de 5,000 mAh con carga rápida de 25W, lo que brinda hasta 24 horas de uso moderado.

Incluye seguridad con huella dactilar lateral y Samsung Knox Vault.

Samsung Galaxy A06.|Walmart

Formas de pago, método de envío y garantía del producto

Si decides comprarlo, la tienda ofrece varias facilidades. Puedes diferir el costo hasta en 18 mensualidades fijas si usas tarjetas participantes como BBVA, Banamex, HSBC o Santander. También aceptan pago en efectivo en cajas, PayPal o mediante Cashi, que a veces da bonificaciones al realizar el trámite. Una vez confirmado el pedido, el envío a domicilio tarda entre 3 y 5 días hábiles. Ojo con esto: el tiempo varía dependiendo de tu ubicación y si es un producto vendido por Walmart directo o un tercero dentro del Marketplace.

El equipo llega con Android 14 instalado de fábrica. Si llegara a presentar algún fallo, la garantía cubre defectos durante un año directamente con el fabricante. Es una opción que busca equilibrar funcionalidad y precio para quienes necesitan un smartphone funcional sin invertir en gamas altas. La disponibilidad es inmediata en la tienda en línea mientras dure el inventario en bodega.