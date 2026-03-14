El Samsung Galaxy más barato de Walmart está de rebaja con Dual Sim y liberado
Este modelo económico de Samsung permite tener dos números activos en el mismo teléfono.
Walmart ajustó el precio del Samsung Galaxy A06, un teléfono accesible habitualmente para el usuario. Ahora el costo es de $2,099 pesos, bajando desde los $2,599 que marcaba originalmente. Con este cambio, se posiciona como el modelo más económico de la gama Galaxy que puedes conseguir actualmente en la plataforma del minorista.
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Características del Samsung Galaxy A06
Lo que hace atractivo a este equipo para el usuario promedio es su condición de liberado, por lo que puedes insertar tu chip de Telcel, Movistar o AT&T sin problemas. Además, cuenta con tecnología Dual Sim, permitiendo tener dos números activos en el mismo dispositivo, algo práctico para quienes separan llamadas de trabajo y personales sin cargar dos aparatos.
Aunque es un teléfono de rango accesible, las especificaciones técnicas cubren lo básico para el día a día. Walmart detalla las características principales de la siguiente manera:
- La pantalla mide 6.7 pulgadas con resolución HD+, útil para ver series o navegar.
- El procesador es un MediaTek Helio G85 de 8 núcleos con 4GB de RAM.
- Tiene 128GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 1TB con MicroSD.
- La cámara principal es de 50 MP, acompañada de un sensor de profundidad de 2 MP.
- La batería es de 5,000 mAh con carga rápida de 25W, lo que brinda hasta 24 horas de uso moderado.
- Incluye seguridad con huella dactilar lateral y Samsung Knox Vault.
Formas de pago, método de envío y garantía del producto
Si decides comprarlo, la tienda ofrece varias facilidades. Puedes diferir el costo hasta en 18 mensualidades fijas si usas tarjetas participantes como BBVA, Banamex, HSBC o Santander. También aceptan pago en efectivo en cajas, PayPal o mediante Cashi, que a veces da bonificaciones al realizar el trámite. Una vez confirmado el pedido, el envío a domicilio tarda entre 3 y 5 días hábiles. Ojo con esto: el tiempo varía dependiendo de tu ubicación y si es un producto vendido por Walmart directo o un tercero dentro del Marketplace.
El equipo llega con Android 14 instalado de fábrica. Si llegara a presentar algún fallo, la garantía cubre defectos durante un año directamente con el fabricante. Es una opción que busca equilibrar funcionalidad y precio para quienes necesitan un smartphone funcional sin invertir en gamas altas. La disponibilidad es inmediata en la tienda en línea mientras dure el inventario en bodega.
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