Tus mensajes dejarán de ser privados en Instagram y esta es la razón
Los mensajes de Instagram podrían perder su cifrado a partir de mayo de este 2026, el cambio permitiría a Meta acceder al contenido de los chats y usarlo.
Instagram prepara un cambio importante en la privacidad de su plataforma. A partir del 8 de mayo de 2026, la empresa Meta eliminaría el cifrado de extremo a extremo en los mensajes privados, lo que permitiría que la compañía pueda acceder al contenido de las conversaciones dentro de la aplicación.
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La modificación fue detectada en la página de ayuda de la plataforma y en algunos avisos dentro de la app. De confirmarse, los chats dejarían de estar protegidos con el sistema que impedía que terceros, incluida la propia empresa, pudieran leer los mensajes entre usuarios.
¿Qué significa que Meta pueda leer tus mensajes?
El cifrado de extremo a extremo (E2EE) funciona como un candado digital. Solo las personas que participan en la conversación tienen la llave para ver el contenido. Si este sistema desaparece, ocurrirían cambios importantes:
- Meta podría analizar el contenido de los chats
- Algoritmos de la empresa tendrían acceso a conversaciones
- Los datos podrían utilizarse para publicidad personalizada
- Autoridades podrían solicitar mensajes mediante órdenes judiciales
Esto representaría un cambio importante en la política de privacidad que la empresa había promovido en los últimos años.
¿Qué pasa con los mensajes que ya tienes?
Uno de los efectos más llamativos es que Instagram podría eliminar los chats cifrados almacenados en el dispositivo.
Para evitar perder conversaciones importantes, la plataforma recomienda descargar la información antes de la fecha límite.
Pasos para guardar tus mensajes:
- Ir a Configuración en Instagram
- Entrar a Tu actividad
- Seleccionar Descargar tu información
- Elegir la opción de mensajes
El archivo se descargará en el dispositivo, aunque ya no estará protegido con cifrado.
¿Cómo te afecta en México?
El cambio sería global, por lo que los usuarios en México tendrían las mismas condiciones que el resto del mundo. Esto implica que:
- Los mensajes de Instagram dejarían de tener protección avanzada
- Autoridades mexicanas podrían solicitar conversaciones a Meta
- Información personal o laboral podría quedar más expuesta
Para millones de usuarios que usan Instagram como canal de comunicación cotidiana, el impacto podría ser significativo.
¿Por qué lo hace Meta?
Hasta ahora, la empresa no ha dado una explicación oficial sobre la decisión, pero analistas plantean que servirá para:
- Entrenar modelos de inteligencia artificial con conversaciones
- Cumplir con regulaciones y solicitudes legales
- Analizar datos para mejorar publicidad y servicios
¿Qué riesgos adicionales hay?
- Intercepción en redes WiFi públicas
- Exposición de conversaciones sensibles
- Mayor acceso de terceros a datos personales
¿También están en riesgo los mensajes de WhatsApp?
Por el momento, WhatsApp mantiene el cifrado de extremo a extremo como una de sus principales funciones de seguridad.
Recomendaciones prácticas para protegerte
- Descarga tus chats antes del 8 de mayo de 2026
- Evita compartir información sensible por mensajes
- Usa aplicaciones con cifrado fuerte como Signal o WhatsApp
- Revisa regularmente las actualizaciones de seguridad de la plataforma
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