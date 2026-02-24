Meta va tras ChatGPT, Gemini y Grok con megacompra de chips para dominar la IA

Meta, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, anunció un acuerdo estratégico con AMD para adquirir hasta 6 gigavatios en GPUs especializadas en Inteligencia Artificial (IA). Con esta jugada, la compañía va tras ChatGPT, Gemini y Grok en una carrera que define el futuro tecnológico global.

El pacto contempla envíos desde la segunda mitad de 2026 y podría alcanzar entre 60 mil y 100 mil millones de dólares. El objetivo es fortalecer su infraestructura propia y competir al más alto nivel en modelos avanzados de IA.

Meta está intensificando su apuesta por la IA

Meta acelera inversiones en centros de datos, chips propios y asistentes integrados en Facebook, Instagram y WhatsApp. Busca reducir su dependencia del negocio publicitario.

La empresa proyecta gastos de capital de hasta 135 mil millones de dólares en 2026. Analistas ven una estrategia clara para ganar autonomía tecnológica.

¿En qué consiste el acuerdo con AMD?

El contrato incluye GPUs AMD Instinct, iniciando con arquitectura MI450 personalizada. Podría otorgar hasta 10% de participación accionaria en AMD.

Meta diversifica proveedores tras ampliar su alianza con NVIDIA. Esta estrategia reduce riesgos y mejora poder de negociación.

¿Por qué Meta necesita tantos chips ahora?

Google y Microsoft financian IA con ingresos en la nube. Meta no cuenta con esa ventaja estructural.

Por ello impulsa infraestructura propia y potencia sus modelos generativos. La escala marca la diferencia en desempeño.

¿Qué significa esto en la carrera por la IA?

La industria vive una fiebre de inversión que supera 650 mil millones de dólares anuales. El hardware es el nuevo petróleo digital.

Meta busca liderar la llamada “superinteligencia personal” para miles de millones de usuarios. El mercado observa un cambio de equilibrio competitivo.

Avances de xAI en IA

xAI, empresa de Elon Musk, desarrolla Grok como alternativa directa a ChatGPT y Gemini. Su integración con X fortalece su alcance.

La competencia impulsa innovación acelerada. Expertos prevén que 2026 marcará una nueva etapa en modelos multimodales y autónomos.