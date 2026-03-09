Instagram ahora alertará a los padres si sus hijos buscan contenido peligroso en la app

Meta acaba de anunciar una nueva función que podría cambiar la forma en que los padres supervisan la actividad de sus hijos adolescentes dentro de Instagram. La red social comenzará a enviar alertas a los padres cuando sus hijos intenten buscar de manera repetida contenido vinculado al suicidio o las autolesiones en un período corto de tiempo. Se trata de una de las medidas de protección más directas que la plataforma ha implementado hasta ahora para los menores de edad.

El anuncio fue hecho por Meta, empresa dueña de Instagram, y la función comenzará a desplegarse en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá en las próximas semanas, con planes de expandirse a otras regiones más adelante en 2025. La iniciativa se enmarca dentro de las herramientas de supervisión parental que ya existían en la plataforma, conocidas como Teen Accounts, y representa una capa adicional de protección para los adolescentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo funciona la nueva alerta de Instagram para detectar contenido de riesgo

La mecánica de la función es más sencilla de lo que parece. Cuando un adolescente que está bajo supervisión parental en Instagram intenta buscar frases que promuevan el suicidio o las autolesiones, o palabras directamente asociadas a esos temas, y lo hace varias veces en poco tiempo, la app activa una notificación hacia los padres. Esa alerta puede llegar por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o directamente dentro de la misma aplicación.

Al tocar la notificación, los padres verán una pantalla completa que les explica la situación con claridad: su hijo intentó buscar este tipo de contenido de forma repetida. Pero la función no se limita a informar; también ofrece recursos de expertos para que los padres puedan iniciar conversaciones difíciles con sus hijos de manera adecuada y con orientación profesional. Meta consultó con su propio grupo asesor de suicidio y autolesiones para definir el umbral de búsquedas que activa la alerta, buscando un equilibrio entre ser útiles sin generar alarmas innecesarias.

Vale la pena entender que cuando un joven busca estos términos en la app, Instagram ya bloquea los resultados y lo redirige a líneas de ayuda y recursos de salud mental. Lo que hace esta nueva función es ir un paso más allá: asegurarse de que los padres también lo sepan.

Instagram y la protección de menores: un reto que va más allá del contenido

El problema de los menores que usan redes sociales para buscar contenido sobre autolesiones o suicidio no es menor. Organizaciones de seguridad infantil llevan años presionando a las plataformas para que tomen medidas más concretas. La doctora Sameer Hinduja, co-directora del Cyberbullying Research Center, reconoció que esta medida es "un paso significativo" y exactamente el tipo de cambio que los expertos en seguridad infantil venían exigiendo.

La directora ejecutiva de Parent Zone, Vicki Shotbolt, también se pronunció sobre la novedad, señalando que es fundamental que los padres tengan la información necesaria para apoyar a sus hijos. El hecho de que ahora un padre pueda enterarse si su hijo está intentando activamente buscar este tipo de contenido en Instagram le da una ventaja real para intervenir a tiempo.

Meta también aclaró que continuará alertando a los servicios de emergencia cuando detecte que alguien corre un riesgo inminente, una práctica que, según la empresa, ya ha salvado vidas. Además, la compañía informó que trabaja en extender alertas similares para cuando los adolescentes intenten tener ciertos tipos de conversaciones sobre estos temas con la inteligencia artificial de la app, con más detalles que se compartirán en los próximos meses.

Si tienes hijos adolescentes que usan Instagram, este es el momento de revisar si la función de supervisión parental está activada en su cuenta. La herramienta existe, pero solo funciona si está habilitada. Entrar a la configuración de la app y activar la supervisión puede marcar una diferencia real, no como un acto de desconfianza, sino como una forma de estar presente cuando más se necesita.