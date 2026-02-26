Cárcel para quienes usen IA para crear y difundir fotos de niños en redes sociales

En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa para sancionar la creación y difusión de contenido íntimo de menores, incluso cuando las imágenes o videos hayan sido generados con Inteligencia Artificial. La propuesta fue expuesta por la diputada Laura Álvarez Soto, del PAN, con el objetivo de reforzar la protección digital de niñas, niños y adolescentes.

La reforma busca modificar el Código Penal local para tipificar como delito grave cualquier material visual de carácter sexual que involucre a personas menores de 18 años. La medida responde al aumento de casos de violencia digital y a la facilidad con la que hoy se manipulan imágenes mediante herramientas tecnológicas.

🏛️💻👧🏻👶🏻 Desde la tribuna del CongresoCDMX, la diputada @laualvarez_80 (PAN) propuso penas de hasta 9 años de prisión por crear o difundir imágenes reales o falsas que vulneren la intimidad sexual de niñas, niños y adolescentes en la #CDMX. pic.twitter.com/S3xSVkmqbQ — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) February 26, 2026

¿Qué propone la reforma al Código Penal en CDMX?

La iniciativa establece que será delito producir, alterar o fabricar imágenes sexuales de menores, aunque se trate de contenidos simulados o creados con IA. El eje central es la protección de la dignidad y el desarrollo integral de la infancia.

La propuesta reconoce que el daño no depende de la autenticidad del material, sino del propósito sexualizado y del impacto psicológico que genera. De aprobarse, el delito se consideraría grave.

¿Cuáles serían las penas por crear o difundir imágenes?

Las sanciones contemplan hasta nueve años de prisión para quien genere contenido íntimo de menores mediante edición digital o inteligencia artificial. La pena aplicará también a quien distribuya el material.

En el caso de difusión dentro del entorno escolar, la sanción alcanzaría la misma penalidad. El Congreso considera que el bullying digital agrava las consecuencias emocionales y académicas.

¿Por qué surge esta iniciativa ahora?

El avance tecnológico ha facilitado la creación de deepfakes con alto nivel de realismo. Expertos en derecho digital alertan que estas prácticas exponen a menores a extorsión y acoso.

La diputada promovente sostuvo que la ley debe actualizarse frente a amenazas modernas. El objetivo es prevenir daños irreparables y fortalecer la cultura de denuncia.

¿Dónde consultar el comunicado oficial?

El anuncio se difundió en la cuenta oficial del Congreso de la CDMX en la red social X. Ahí se publicó el video de la presentación en tribuna.

Las personas interesadas pueden consultar también el portal oficial del Congreso capitalino para dar seguimiento al proceso legislativo y conocer su avance.