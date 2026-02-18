Fecha y hora del evento de Apple del 2026 que traerá nuevo iPhone, Mac y software

Apple confirmó que el 4 de marzo realizará su esperada “experiencia especial de Apple”, un evento presencial que se desarrollará de forma simultánea en Nueva York, Londres y Shanghái. La cita comenzará a las 9:00 a.m. ET, equivalente a las 8:00 a.m. en México, marcando el primer gran movimiento de la compañía en 2026.

El evento de Apple 2026 rompe con el formato tradicional de keynote en línea y apunta a demostraciones exclusivas para prensa y creadores, lo que sugiere anuncios enfocados en producto y experiencia directa.

Apple confirmó la fecha de su próximo y en esto consiste la “experiencia especial”

Se trata de encuentros presenciales en tres mercados estratégicos. Apple busca interacción directa con nuevos dispositivos. Analistas ven esta estrategia como una forma de generar impacto mediático controlado y enfoque en innovación tangible.

¿Cuándo y a qué hora verlo?

Por ahora no existe confirmación de streaming público. Históricamente Apple usa su web, Apple TV y YouTube. Expertos creen que podría liberar cápsulas grabadas tras el evento.

¿Qué productos se esperan anunciar?

iPhone 17e (o iPhone 17e): Modelo más accesible (posiblemente el sucesor del iPhone “e” o SE), con chip potente (quizá A19 o similar), soporte MagSafe y características premium a un precio más bajo

MacBook de bajo costo: Nuevo modelo económico, más barato y posiblemente más compacto que la actual MacBook Air. Algunos rumores indican que usaría un chip de la serie A (como A18), similar al de iPhone, para reducir costos

MacBook Air con chip M5: Actualización de la línea ligera con el siguiente procesador de la serie M

MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max: Versiones más potentes para profesionales, con mayor rendimiento en tareas exigentes

Nuevas pantallas para Mac (como un Studio Display actualizado)

iPad base (nueva generación) y iPad Air con chip M4: Mejoras en rendimiento y posiblemente en diseño o cámara

El impacto tecnológico de los posibles lanzamientos

Estos dispositivos podrían ampliar el acceso al ecosistema Apple y elevar el rendimiento profesional. De confirmarse, 2026 arrancaría como uno de los años más ambiciosos de la marca.

