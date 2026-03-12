VIDEO: Oso sorprende a niños durante práctica de futbol americano en Nuevo León

Un oso negro sorprendió a niños y entrenadores durante un entrenamiento de futbol americano en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El inesperado encuentro ocurrió la noche del 10 de marzo alrededor de las 8:30 pm, en el campo Sporti Valle Poniente, mientras menores del club Pumas Football realizaban su práctica habitual.

El momento fue captado en video y compartido por el club en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa cómo el oso negro camina tranquilamente por el campo, mientras entrenadores y jugadores se mantienen calmados y se alejan poco a poco.

¿Qué pasó exactamente?

Durante la práctica nocturna, uno de los entrenadores explicaba una jugada cuando el oso negro apareció de forma inesperada en la cancha. El animal avanzó lentamente frente a los jugadores, lo que generó sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

El club deportivo publicó el video en redes sociales con un mensaje humorístico, “Una sorpresa al entrenamiento, quería micrófono el oso”. El clip generó miles de reacciones y comentarios debido a lo inusual del momento.

¿Cómo reaccionaron los niños y entrenadores?

A pesar del susto inicial, niños y entrenadores actuaron con tranquilidad y siguieron recomendaciones básicas para evitar provocar al animal.

Gracias a esta reacción calmada, la situación se mantuvo bajo control y el animal continuó su camino sin sentirse amenazado.

¿Hubo heridos?

El oso negro, que medía cerca de dos metros, cruzó la cancha hasta llegar a una de las porterías antes de salir del área deportiva.

Afortunadamente nadie resultó lesionado. Ni los niños, ni los entrenadores ni el propio animal sufrieron daños. Tampoco fue necesaria la intervención de bomberos o autoridades de rescate.

¿Por qué aparece un oso en una zona urbana?

San Pedro Garza García se ubica muy cerca de la Sierra Madre Occidental, un entorno natural donde habitan osos negros en el norte de México.

En los últimos años se volvieron más comunes los avistamientos porque estos animales bajan de la montaña en busca de alimento o agua, especialmente cuando las condiciones naturales cambian o los recursos escasean.

Casos anteriores en Nuevo León

14 de enero: Rescate de un oso en un árbol en la colonia Ciudad Satélite, Monterrey

Rescate de un oso en un árbol en la colonia Ciudad Satélite, Monterrey 31 de enero: Otro oso fue localizado en un árbol en la colonia Santa Rosa, en Apodaca

En ambos casos, Protección Civil y Parques y Vida Silvestre de Nuevo León trasladaron a los animales de regreso a su hábitat natural sin que sufrieran daños.

¿Qué hacer si ves un oso?

Autoridades de Protección Civil de Nuevo León recomiendan seguir medidas claras si una persona se encuentra con un oso negro, como:



Mantener distancia y no correr

No darle la espalda al animal

Evitar gritos o movimientos bruscos

Hablar con voz tranquila mientras se retrocede lentamente

Si el animal está cerca de viviendas, llamar al 911 o a Protección Civil