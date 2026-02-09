Los científicos no salen del asombro: el Ártico se está derritiendo, pero los osos polares tienen una transformación inesperada

Los osos polares de Svalbard, una región del Ártico noruego fuertemente afectada por el calentamiento global , están desafiando las previsiones científicas: pese a la pérdida acelerada de hielo marino, algunos ejemplares presentan más peso y mejor estado corporal que décadas atrás, según una investigación reciente que analizó casi 30 años de datos.

Osos más grandes en un Ártico con menos hielo

Investigadores midieron y pesaron a 770 osos polares adultos entre 1992 y 2019 y detectaron un aumento significativo en sus reservas de grasa, un indicador clave de salud para esta especie. El hallazgo es llamativo porque el hielo marino, que es esencial para cazar focas y obtener energía, se redujo de forma drástica en ese mismo periodo, con casi 100 días más sin hielo al año en la región.

El responsable del estudio, Jon Aars, del Instituto Polar Noruego, explicó a la BBC que una mayor cantidad de grasa mejora las posibilidades de supervivencia y reproducción. El resultado sorprendió incluso a los propios científicos, que esperaban un deterioro físico como consecuencia directa del deshielo.

La clave estaría en la dieta y la adaptación de los osos polares

La investigación sugiere que los osos de Svalbard modificaron su comportamiento alimentario para compensar la pérdida de hielo marino. En lugar de depender exclusivamente de las focas, comenzaron a consumir más presas terrestres y costeras, ricas en grasa.

Entre los factores que explican esta adaptación destacan:

El aumento de la población de morsas, protegidas en Noruega desde la década de 1950.

La mayor disponibilidad de renos como presa ocasional.

La posible concentración de focas en áreas más reducidas de hielo, lo que facilita su caza.

Oso polar

Qué pasará a futuro

Pese a lo positivo del hallazgo, los expertos coinciden en que no se trata de una tendencia sostenible. A medida que el hielo marino siga retrocediendo, los osos deberán desplazarse distancias mayores para alimentarse, lo que implica un mayor gasto energético y un riesgo creciente para crías y hembras jóvenes.

Organizaciones como Polar Bears International advierten que otras poblaciones del Ártico ya muestran descensos claros, como ocurre en la bahía de Hudson, en Canadá. Para los científicos, aunque algunas regiones presenten señales alentadoras, la supervivencia del oso polar a largo plazo sigue dependiendo del hielo marino y de frenar el avance del cambio climático.

