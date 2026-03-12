Walmart remata pantalla de 65 pulgadas 4K por menos de 8 mil pesos

Si quieres ver tus películas y series favoritas en una pantalla 4K de 65 pulgadas con imagen realista y brillante, esta es tu oportunidad pues tiene un descuento inigualable en Walmart.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Walmart remata pantalla de 65 pulgadas

La pantalla TCL de 65 Pulgadas Ultra hd 4K en Walmart tiene un precio de 11 mil 999 pero esta en oferta y te ahorras 4 mil pesos, pues solo cuesta 7 mil 999 pesos.

Además puedes pagarla a 24 meses sin intereses de 332.92 pesos. Puedes comprarla en línea para que la manden a tu casa o recogerla en la tienda más cercana.

Especificaciones y ventajas de la pantalla TLC de 65 pulgadas

En términos generales la pantalla tiene una imagen realista y brillante, funciona con Google, Siri y Alex. El menú es fácil y personalizable. Cuenta con sonido tridimensional Dolby, tiene un diseño sin borde y doble banda WiFi.

Podrás disfrutar de tus películas favoritas con una impresionante imagen 4K que te hará sentir como si estuvieras en el cine. Con el HDR10 el contraste y la imagen serán más realistas.

Su sonido tridimensional Dolby Digital te hará sentir dentro de cada escena. Con su conexión WiFi de doble banda podrás disfrutar sin interrupciones de todas las aplicaciones que están disponibles.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.