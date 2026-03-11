Walmart remata el Motorola Edge 60 Fusion de 256GB de almacenamiento y cámara de 50MP

Walmart México ofrece una imperdible promoción en su sitio web: el smartphone Motorola Edge 60 Fusion 5G con 256GB de almacenamiento en color turquesa y desbloqueado está en remate.

¿Buscas renovar tu celular? Te proporcionamos todos los detalles para que consideres este dispositivo para tu próxima adquisición.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Motorola Edge 60 Fusion precio

Ahora disponible por tan solo $4,996.00. Este modelo, que originalmente costaba $5,999.00, te permite ahorrar un descuento de $1,003.00, lo que representa una oferta imperdible.

El dispositivo, ideal para usuarios que buscan rendimiento 5G y diseño premium, se puede adquirir en hasta 18 mensualidades fijas de $485.72 sin intereses. Además, Walmart garantiza devolución gratuita hasta 30 días después de la recepción del producto. Puedes conseguir la oferta aquí.

Características Motorola Edge 60 Fusion

El Motorola Edge 60 Fusion es un smartphone de gama media-alta que destaca por su pantalla pOLED curva de 6.67" (1.5K, 120Hz), procesador MediaTek Dimensity 7300, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Cuenta con cámara principal de 50MP con OIS, batería de 5200 mAh con carga de 68W, Android 15 y alta resistencia IP68/IP69.



Pantalla: 6.67 pulgadas pOLED curva, resolución 1.5K (2712x1220 píxeles), tasa de refresco de 120Hz y brillo pico de 4500 nits.

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7300, 8GB de RAM LPDDR4x y 256GB de almacenamiento interno.

Cámaras: Trasera principal de 50MP (con OIS) + 13MP ultra gran angular/macro. Cámara frontal de 32MP.

Batería y carga: 5200 mAh con carga rápida TurboPower de 68W.

Diseño y durabilidad: Certificación IP68/IP69 contra agua y polvo, con construcción que cumple con estándares militares.

Sistema operativo: Android 15.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C.

El dispositivo se caracteriza por una experiencia fluida y buena calidad visual con bordes reducidos, además de integrar funciones de inteligencia artificial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.