Con 30% de descuento: Walmart sorprende con el precio de la TV Samsung UHD de 75 pulgadas

Equipar la sala con una pantalla de 75 pulgadas suele ser una inversión fuerte, pero los precios en el mercado electrónico cambian rápido. Walmart ajustó el costo de la Samsung Crystal UHD y la cifra llama la atención de quienes buscan renovar su entretenimiento sin gastar una fortuna.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio de TV Samsung 75 Pulgadas 4K en Walmart y principales características

El valor en oferta en Walmart está en $12,990 pesos. Esto representa un cambio significativo respecto a su precio anterior de $19,139 pesos, con un ahorro directo de $6,149 pesos, lo que equivale a bajarle cerca del 32% al costo original. El producto es vendido y enviado por la propia tienda, lo que simplifica la garantía y el soporte postventa.

No es solo cuestión de tamaño. Este modelo de la serie 2024-2025 incluye el procesador Crystal 4K, que se encarga de mejorar la imagen incluso si la señal no es óptima. Además, su diseño AirSlim permite que quede bastante delgada en la pared, algo que muchos buscan para evitar ese efecto de "caja" antigua.

Para quienes quieren saber qué ofrece esta unidad más allá del precio, estos son los puntos clave:



Imagen: Resolución 4K UHD con HDR10+ para mejores contrastes entre luces y sombras.

Resolución 4K UHD con HDR10+ para mejores contrastes entre luces y sombras. Color: Tecnología Dynamic Crystal Color que maneja más de mil millones de tonos.

Tecnología Dynamic Crystal Color que maneja más de mil millones de tonos. Juegos: Incluye Motion Xcelerator para mayor fluidez y acceso a Gaming Hub para juegos en la nube.

Incluye Motion Xcelerator para mayor fluidez y acceso a Gaming Hub para juegos en la nube. Sistema: Opera con Tizen, compatible con Alexa, Google y control de hogar inteligente.

TV Samsung 75 pulgadas 4K, en Walmart.|Walmart

Formas de pago y envío del producto

Para pagarla, la tienda ofrece flexibilidad. Está disponible la opción de Meses Sin Intereses hasta 24 meses con tarjetas participantes. Bajo este esquema, la mensualidad quedaría en aproximadamente $541 pesos. También aceptan pagos con Cashi, tarjetas de crédito o débito y otros métodos digitales en la plataforma.

Sobre la entrega, hay dos caminos. Puedes pedir envío a domicilio por paquetería o elegir la recogida en tienda (Pickup) sin costo extra, siempre que haya stock en la sucursal cercana. Una vez en casa, el equipo cuenta con un año de garantía directa con Samsung. Las políticas de Walmart permiten devoluciones hasta 30 días después de recibida, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

La disponibilidad puede variar según la ubicación, así que conviene revisar el estatus del inventario en el sitio web antes de cerrar la compra.