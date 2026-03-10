En Walmart: Samsung Galaxy A36, con 30% de descuento, desbloqueado y audífonos de regalo

Walmart activó una promoción directa para el Samsung Galaxy A36 5G. El precio bajó de $7,499 a $4,999 pesos. Aparte del teléfono, la caja incluye unos audífonos Galaxy Buds negros. El equipo viene desbloqueado, listo para usarse con la compañía que elijas sin trámites extra.

Características y funciones del Samsung Galaxy A36

Este modelo entra en la gama media-alta. La pantalla es Super AMOLED de 6.7 pulgadas. El brillo alcanza los 1,200 nits, lo que permite ver el contenido bajo el sol sin problemas. Viene con Android 15 instalado y la marca promete actualizaciones de sistema y seguridad durante seis años, algo que alarga la vida útil del aparato.

Para revisar lo que ofrece el hardware sin entrar en tecnicismos, estos son los datos duros:



Rendimiento: Procesador Snapdragon 6 Gen 3 para juegos y multitarea.

Procesador Snapdragon 6 Gen 3 para juegos y multitarea. Cámaras: Sensor principal de 50 MP con estabilizador óptico.

Sensor principal de 50 MP con estabilizador óptico. Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 45W.

5,000 mAh con carga rápida de 45W. Resistencia: Certificación IP67 contra polvo y agua hasta 1 metro.

Certificación IP67 contra polvo y agua hasta 1 metro. Memoria: 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM.

Oferta en Walmart del Samsung Galaxy A36.|Walmart

Métodos de pago y envío del producto

Sobre el pago, Walmart pone varias opciones. Hay meses sin intereses hasta en 12 parcialidades con tarjetas de BBVA, Citibanamex, HSBC y American Express. Las mensualidades arrancan desde $590 pesos aproximadamente. Si prefieres pagar de contado, hay bonificaciones al usar la billetera digital Cashi o tarjetas de débito. También aceptan PayPal, Mercado Pago y efectivo en cajas.

La entrega varía según la zona. En la Ciudad de México y el área conurbada, el envío puede llegar en 24 horas si compras antes de la hora de corte. El envío estándar sale gratis en este rango de precio. Otra opción es recoger el producto en tienda el mismo día sin costo adicional, solo seleccionando la sucursal de preferencia al finalizar la compra en línea.

El paquete está disponible en el sitio web de Walmart y en su aplicación móvil. La inclusión de los audífonos en la caja permite tener audio inalámbrico desde el primer día sin gastar en accesorios aparte. El teléfono cuenta con conectividad 5G y NFC para realizar pagos móviles con la terminal.