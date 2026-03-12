Con $3,000 de ahorro: Costco rebaja TV Samsung de 55 pulgadas en precio exclusivo en línea

Para renovar tu sala o simplemente disfrutar de mejores películas en casa, esta oferta de Costco podría ser justo lo que necesitas. El televisor Samsung de 55 pulgadas QLED The Frame 4K bajó de precio exclusivamente en línea: ahora cuesta $19,499 pesos, en lugar de los $22,499 pesos de su tarifa regular. Eso significa un ahorro directo de $3,000 pesos sin necesidad de cupones ni promociones adicionales.

Principales características del TV Samsung 55" QLED The Frame 4K

Este equipo no es un televisor convencional. The Frame está pensado para quienes quieren que su pantalla se integre al diseño de su hogar. Cuando no lo estás usando, puede apagarse visualmente para mostrar obras de arte, fotografías personales o incluso imágenes de museos asociados, gracias a su Modo Arte. Un sensor integrado ajusta automáticamente el brillo según la luz del cuarto, para que se vea bien a cualquier hora del día.

La instalación también fue considerada en el diseño. Con el soporte Slim Fit incluido, el televisor queda casi pegado a la pared, como si fuera un cuadro. Además, viene con un marco magnético intercambiable —disponible en distintos colores— para que lo combines con tu decoración sin herramientas complicadas.

Para quienes no están familiarizados con términos técnicos, lo relevante es que este modelo ofrece una experiencia visual nítida y sin reflejos molestos. Su pantalla mate reduce los destellos de ventanas o lámparas, algo útil en salas con mucha luz natural.

Aquí te resumimos las características que más conviene conocer antes de decidir:



Calidad de imagen: Tecnología QLED con resolución 4K y 100% de Volumen de Color para tonos más vivos y reales.

Tecnología QLED con resolución 4K y 100% de Volumen de Color para tonos más vivos y reales. Sonido envolvente: Incluye Dolby Atmos, que crea una sensación de audio espacial sin necesidad de bocinas externas.

Incluye Dolby Atmos, que crea una sensación de audio espacial sin necesidad de bocinas externas. Conectividad simplificada: La caja One Connect concentra todos los cables en uno solo casi invisible, ideal para mantener el orden.

La caja One Connect concentra todos los cables en uno solo casi invisible, ideal para mantener el orden. Personalización: El marco magnético se cambia en segundos y hay opciones en negro, blanco, madera y otros acabados.

El marco magnético se cambia en segundos y hay opciones en negro, blanco, madera y otros acabados. Ajuste automático: Sensores de luz y movimiento activan o apagan la imagen según si hay alguien en la habitación.

Oferta en línea de Costco para la TV Samsung 55".|Costco

Cómo pagarla y método de envío en Costco

En cuanto a la compra, Costco ofrece varias opciones para pagar. Puedes usar tarjeta de crédito, débito o PayPal. Si prefieres efectivo, se genera una orden para pagar en sucursales autorizadas. Cabe recordar que los precios en Costco.com.mx ya incluyen el descuento por pago en efectivo; si usas tarjetas participantes como Citibanamex, podrías acceder a Meses Sin Intereses (generalmente de 6 a 12 meses), aunque el monto final podría variar ligeramente según la promoción vigente.

El envío a domicilio está incluido en el precio y aplica para toda la República Mexicana. Los tiempos de entrega estimados son de 2 a 5 días hábiles, dependiendo del código postal y la disponibilidad del producto. Además, Costco respalda la compra con una garantía de 90 días para devoluciones directas y soporte técnico a través de su servicio Concierge, que ayuda con la instalación y configuración inicial.

Este precio especial de $19,499 pesos está disponible únicamente en la tienda en línea de Costco México. Como suele ocurrir con ofertas electrónicas, la disponibilidad puede cambiar según la demanda, así que si te interesa, conviene revisar el sitio oficial para confirmar stock en tu zona.