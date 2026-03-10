Con 30% de descuento: Costco remata el Samsung S25 Ultra 256GB, un gama alta con cámara Gran Angular de 200MP

Costco colocó en su plataforma en línea el Samsung Galaxy S25 Ultra con una reducción considerable en su precio. El equipo, que normalmente tiene un costo de $29,799.00 pesos, está disponible por $20,999.00 pesos, lo que representa un ahorro cercano al 30%. Esta promoción está dirigida a los socios con membresía vigente, quienes pueden adquirir el dispositivo en color Negro Titanio con 256 GB de almacenamiento interno.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características del Samsung Galaxy S25 Ultra

Este modelo se considera el teléfono insignia de la marca para 2025. Entre sus atractivos principales está la integración de herramientas de inteligencia artificial Galaxy AI y el uso de titanio en su estructura, lo que busca ofrecer mayor resistencia sin aumentar el peso. Para quienes buscan potencia, el equipo monta el procesador Snapdragon 8 Elite, optimizado para tareas pesadas y eficiencia energética.

A continuación, los detalles técnicos más relevantes para el usuario promedio:



Pantalla: 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X con protección Gorilla Armor 2 contra rayones y reflejos.

6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X con protección Gorilla Armor 2 contra rayones y reflejos. Cámaras: Sistema cuádruple trasero liderado por un sensor principal de 200 MP, además de un ultra gran angular de 50 MP y dos lentes telefoto para zoom óptico de 3x y 5x.

Sistema cuádruple trasero liderado por un sensor principal de 200 MP, además de un ultra gran angular de 50 MP y dos lentes telefoto para zoom óptico de 3x y 5x. Batería: 5,000 mAh con soporte para carga rápida de 45W y carga inalámbrica.

5,000 mAh con soporte para carga rápida de 45W y carga inalámbrica. Extra: Incluye el S Pen integrado en el chasis y cuenta con certificación IP68 contra polvo y agua.

Oferta en Costco del Samsung Galaxy S25 Ultra.|Costco

Cómo pagarlo, método de envío y accesorios del producto

En cuanto a la logística de compra, el precio publicado generalmente incluye el envío a domicilio dentro de la zona de cobertura en México. Los tiempos de entrega estimados van de 2 a 5 días hábiles, dependiendo del código postal y el stock en el centro de distribución más cercano. Una vez procesado el pedido, el cliente recibe un número de guía para rastrear el paquete hasta su puerta.

Para el pago, Costco permite transacciones en una sola exhibición con tarjetas de crédito, débito o certificado de depósito. Dependiendo de la temporada, es posible encontrar promociones de Meses Sin Intereses con bancos participantes como Citibanamex u otras tarjetas Visa y Mastercard. También existe la opción de pagar en efectivo directamente en sucursal, aunque la oferta proviene de la tienda en línea.

Es necesario tener en cuenta el contenido del empaque. Además del smartphone y el S Pen, la caja incluye el cable USB-C a USB-C y la herramienta para la SIM. Siguiendo la política ambiental de Samsung, no se incluye el adaptador de corriente (cuadrito de carga) ni audífonos, por lo que el usuario deberá contar con uno compatible si lo requiere.

El dispositivo opera con Android 15 desde el primer encendido y está diseñado para quienes buscan productividad y fotografía profesional en un solo equipo. La disponibilidad está sujeta a existencias en la plataforma del minorista.