Celebra el Mario Day con el Kart Open Series de Nintendo

Mario Bros es uno de los personajes más influyentes de la cultura digital y hoy 10 de marzo es el Mario Day, te contamos cuál es su origen y algunos datos curiosos de este famosos plomero.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué el 10 de marzo es el día de Mario?

Es importante destacar que el 10 de marzo no se eligió como el día de Mario por un acontecimiento especial sino por la coincidencia visual pues en inglés, esta fecha se escribe Mar.10 y al observarla muchos aficionados llegaron a la conclusión de que se asemeja al nombre de Mario.

Por ello, la comunidad gamer comenzó a utilizar el término MAR10 Day para hacer referencia al famoso plomero. La idea se fue volviendo cada vez más popular y se convirtió en una fecha para homenajear al personaje creado por Nintendo.

Fue en 2016 que Nintendo decidió adoptar oficialmente el 10 de marzo como el día dedicado a Mario y cada año anuncia productos o títulos para celebrarlo.

Mario Kart World Open series

Si te gusta jugar Mario Kart no te puedes perder el Open Series pues durante tres semanas podrás disfrutar de diversión a toda velocidad en los diferentes modos de carrera que hay como VS, Batalla de monedas y Supervivencia. Puedes participar de manera individual o con amigos y ganar 310 puntos de platino de My Nintendo.

El 10 y 11 de marzo Carrera VS, categoría 150 cc, sin equipos, sin CPU, sin límite.

Del 11 al 18 de marzo Batalla de monedas, sin equipos, con objetos normales, sin CPC pistas a elección y rondas sin límite.

Del 18 al 25 de marzo Supervivencia en categoría 150 cc, sin equipos, con objetos normales, CPU Normal, pistas aleatorias y sin límite de carreras.

Únete a Mario Kart World #MyNintendo Open Series y recorre diversas rutas para disfrutar tres semanas de diversión a toda velocidad en Carrera vs., Batalla de monedas o Supervivencia. Participa de manera individual o con amigos y obtén 310 puntos de platino de #MyNintendo* solo… pic.twitter.com/6ktUr1OHAi — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) March 9, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.