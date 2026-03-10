Ponen a precio de remate el Moto e15 con doble cámara de Motorola en Soriana este 2026

Si estás pensando cambiar de celular te tenemos muy buenas noticias, pues a través de la plataforma web de Soriana se anunció un descuento especial en el Moto e15 de 64GB de la marca Motorola, el cual es considerado como uno de los mejores smartphones de calidad media-baja en el mercado nacional.

De acuerdo con el anuncio de la tienda de autoservicio, en caso de adquirir el celular a través de la plataforma web, el mismo estaría llegando hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a los dos días, esto según disponibilidad en la sucursal más cercana a tu hogar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Con $1,600 de descuento, rematan el Motorola G71 5G de 128GB, cámara de 50MP y carga rápida El Moto G71 5G destaca por su pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas y un buen rendimiento para tareas diarias, redes sociales, streaming y fotografía. 04 marzo, 2026

Precio final del Moto e15 de Motorola en marzo de 2026

El precio original establecido por Soriana en el Motorola Moto e15 es de 2 mil 190 pesos al contado, sin embargo, con el descuento especial que se le colocó al celular en marzo de este 2026 el costo final es de tan solo mil 890 pesos.

Vale la pena mencionar que el celular se puede adquirir hasta con 18 meses sin intereses, esto con pagos mensuales de 105 pesos dependiendo de las tarjetas participantes de cada uno de los clientes de la compañía.

Características del Moto e15 de Motorola

De acuerdo con las características anunciadas por la tienda de autoservicio, el Moto e15 cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas apta para ver las redes sociales, videojuegos y otras plataformas.

Por otro lado, se destacaron las siguientes herramientas del celular:

Cámara principal de 32 megapíxeles

Sensor Flickr

64GB de almacenamiento

Batería de 5200 mAh

RAM de 2GB

Procesador MediaTek Helio

¿Cómo comprar el Moto e15 de Motorola en Soriana?

En caso de ser uno de los interesados en adquirir el Moto e15 con descuento en Soriana, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en el cual podrás agregar al carrito el producto para continuar con el proceso.

Los “robots cocineros” entran en servicio en Pekín

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.