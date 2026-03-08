Liverpool remata el Motorola Edge 70 con cámara de 50MP, hasta 50 horas de batería y audífonos de regalo

Liverpool lanzó una atractiva promoción en uno de los smartphones más recientes de Motorola. Se trata del Motorola Edge 70 en su versión de 512 GB de almacenamiento, el cual ahora puede adquirirse con un descuento considerable y con audífonos de regalo.

Motorola Edge 70 precio

El precio original de $16,177 se reduce drásticamente a $12,949, lo que representa un descuento significativo para los amantes de la tecnología. Además, Liverpool ofrece financiamiento flexible: hasta 6 meses sin intereses con pagos mensuales de $2,158.17.

El equipo se puede encontrar en dos opciones de color: verde y gris. Cómpralo aquí.

Motorola Edge 70 características

El Motorola Edge 70 (lanzado a principios de 2026) destaca por ser uno de los smartphones más delgados y ligeros del mercado, ofreciendo un diseño ultrafino con alta resistencia (IP68/IP69 y MIL-STD-810H). Cuenta con pantalla pOLED de 6.67" 1.5K a 120Hz, procesador Snapdragon 7 Gen 4, triple cámara de 50 MP con IA y carga rápida de 68W.



Diseño: Muy delgado y ligero, con acabados premium y protección de alto nivel.

Pantalla: 6.67 pulgadas pOLED, resolución 1.5K (Super HD), 120Hz y protección Corning Gorilla Glass 7i.

Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Cámaras: Sistema de tres lentes de 50 MP con inteligencia artificial (moto ai) y tonos de piel validados por Pantone.

Batería y carga: 5200 mAh con carga rápida TurboPower de 68W.

Software: Lanzado con Android 16.

