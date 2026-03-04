Con $1,600 de descuento, rematan el Motorola G71 5G de 128GB, cámara de 50MP y carga rápida

Liverpool lanzó una atractiva promoción en su tienda en línea al ofrecer el Motorola G71 5G AT&T de 128GB con un importante descuento y facilidades de pago.

El Moto G71 5G destaca por su pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas y un buen rendimiento para tareas diarias, redes sociales, streaming y fotografía.

Motorola G71 5G precio

El smartphone de Motorola baja de $4,599 a $2,989.35 pesos, lo que representa un ahorro considerable para quienes buscan un equipo con conectividad 5G a precio accesible.

Además del descuento directo, la tienda ofrece la posibilidad de adquirirlo hasta en 13 meses sin intereses de $229.95 pesos, facilitando aún más su compra.

La promoción se encuentra disponible en este enlace, apresúrate porque quedan pocas piezas.

Motorola G71 5G características

El Moto G71 5G es un smartphone de gama media con conectividad 5G, destacando por su pantalla OLED de 6.4" FHD+, procesador Snapdragon 695 y una gran batería de 5000 mAh con carga rápida TurboPower de 30W. Cuenta con 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una cámara principal de 50 MP, ofreciendo un rendimiento equilibrado.



Pantalla: OLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+ (2400x1080) y tasa de refresco de 60 Hz.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 695 5G (octa-core hasta 2.2 GHz) con GPU Adreno 619.

Memoria RAM: 6 GB.

Almacenamiento: 128 GB internos.

Cámaras traseras: Principal de 50 MP (f/1.8), Ultra Gran Angular de 8 MP (f/2.2) y Macro de 2 MP (f/2.4).

Cámara frontal: 16 MP (f/2.2).

Batería y carga: 5000 mAh con carga rápida TurboPower de 30 W (cargador incluido de 33 W).

Conectividad: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0/5.1, NFC, USB Tipo-C, Jack de 3.5 mm.

Sistema operativo: Android 11 (actualizable).

Seguridad y diseño: Lector de huellas trasero, desbloqueo facial, diseño repelente al agua.

Peso y dimensiones: 179 g, 161.19 x 73.87 x 8.49 mm.

