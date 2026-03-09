Con $800 de ahorro: Costco pone en oferta los Samsung Galaxy Buds 3 con IA por tiempo limitado

¿Te has fijado que a veces los audífonos más cómodos son los que menos "tapan" el oído? Samsung apostó por esa idea con los Galaxy Buds 3, y ahora Costco los trae con descuento: del 2 al 15 de marzo de 2026 puedes conseguirlos en $1,899 pesos, en lugar de los $2,699 que cuesta normalmente. Son $800 menos, y la promo aplica en Costco.com.mx mientras haya stock.

Características del Samsung Galaxy Buds 3

Estos auriculares blancos tienen un diseño abierto, es decir, no usan las típicas gomitas de silicón que se meten en el canal auditivo. La ventaja es que se sienten más ligeros y no generan esa presión que a veces cansa después de un rato. Pero lo que realmente llama la atención es que traen inteligencia artificial integrada para que el sonido se adapte solo, sin que tengas que estar moviendo configuraciones.

Si no eres experto en audio, esto es lo que necesitas saber de los Galaxy Buds 3:



Sonido más limpio: El altavoz interno de 11 mm reproduce música con más detalle, especialmente si usas un celular Samsung que soporte audio de alta resolución.

El altavoz interno de 11 mm reproduce música con más detalle, especialmente si usas un celular Samsung que soporte audio de alta resolución. El ruido exterior se reduce solo: La cancelación activa detecta si estás en el metro, en la calle o en casa y ajusta la intensidad sin que hagas nada.

La cancelación activa detecta si estás en el metro, en la calle o en casa y ajusta la intensidad sin que hagas nada. Traducción al oído: Con un Galaxy compatible, los audífonos pueden traducir en tiempo real lo que dice otra persona, útil si viajas o platicas con alguien que habla otro idioma.

Con un Galaxy compatible, los audífonos pueden traducir en tiempo real lo que dice otra persona, útil si viajas o platicas con alguien que habla otro idioma. Los controlas con gestos: Un toque, dos toques o un deslizamiento en el cuerpo del auricular te permite pausar, cambiar de canción o contestar llamadas.

Un toque, dos toques o un deslizamiento en el cuerpo del auricular te permite pausar, cambiar de canción o contestar llamadas. Aguantan agua y polvo: La certificación IP57 significa que resisten sudor, lluvia ligera o salpicaduras; eso sí, no son para nadar.

La certificación IP57 significa que resisten sudor, lluvia ligera o salpicaduras; eso sí, no son para nadar. Batería que rinde: Con el estuche de carga, llegas hasta a 30 horas de uso si no activas la cancelación de ruido; con ella encendida, la autonomía baja, pero sigue siendo funcional para el día a día.

Formas de pago y métodos de envío

Comprarlos en línea es sencillo. El precio de $1,899 MXN ya incluye envío a domicilio y los tiempos de entrega van de 2 a 5 días hábiles, dependiendo de tu código postal. Solo mandan dentro de México.

Para pagar, Costco.com.mx acepta Visa, MasterCard y American Express. Si tienes la Tarjeta de Crédito Costco, podrías acceder a beneficios extra como reembolsos. También puedes elegir pagar en efectivo mediante depósito bancario o usar PayPal si prefieres no compartir los datos de tu tarjeta.

Un detalle importante: la oferta termina el 15 de marzo de 2026 o cuando se acabe el inventario. Si te interesa la idea de probar unos audífonos con IA sin gastar de más, conviene checar la página de Costco antes de que se agoten.

Los Samsung Galaxy Buds 3 buscan equilibrar comodidad, calidad de audio y funciones inteligentes en un solo paquete. Con este descuento, se vuelven una alternativa accesible para quien quiere estrenar tecnología reciente sin rebasar los $2,000 pesos.