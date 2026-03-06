Costco rebaja el Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, con cámara Gran Angular de 200MP y Teleobjetivo

Costco puso en oferta el Samsung Galaxy S26 Ultra de 512GB, uno de los teléfonos más esperados del año. El precio bajó de $33,999 a $32,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,000 pesos. Además, durante la preventa, los clientes reciben la versión de mayor almacenamiento al costo de la de 256GB, una ventaja que la marca denomina "Double Storage".

Detalles de la promoción en Costco y funciones del Samsung Galaxy S26 Ultra

La promoción está vigente del 27 de febrero al 13 de marzo de 2026, o hasta agotar existencias. Quienes estén interesados pueden apartar el equipo en línea o en sucursales participantes, con envío a domicilio incluido en el precio final.

Este modelo llega como la propuesta más completa de Samsung para 2026. Integra funciones de Galaxy AI para tareas cotidianas, como traducir conversaciones en tiempo real o mejorar fotografías con sugerencias automáticas. También incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, diseñado para responder con rapidez en juegos, edición de video y uso de aplicaciones de inteligencia artificial.

Para quienes buscan claridad sobre lo que ofrece este teléfono, aquí van los puntos clave que definen su experiencia de uso:



Pantalla de 6.9 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X y frecuencia adaptable de 1 a 120 Hz, que ajusta el brillo y la fluidez según lo que estés viendo; incluye modo Privacy Display para proteger tu información de miradas laterales.

con tecnología Dynamic AMOLED 2X y frecuencia adaptable de 1 a 120 Hz, que ajusta el brillo y la fluidez según lo que estés viendo; incluye modo Privacy Display para proteger tu información de miradas laterales. Sistema de cámaras versátil: sensor principal de 200 MP, dos teleobjetivos (uno con zoom óptico 5x y otro 3x) y una lente ultra gran angular de 50 MP, ideales para capturar desde paisajes amplios hasta detalles lejanos sin perder nitidez.

sensor principal de 200 MP, dos teleobjetivos (uno con zoom óptico 5x y otro 3x) y una lente ultra gran angular de 50 MP, ideales para capturar desde paisajes amplios hasta detalles lejanos sin perder nitidez. Batería de 5,000 mAh con carga rápida Super Fast Charging 3.0 , que permite recuperar hasta 75% de energía en alrededor de 30 minutos.

, que permite recuperar hasta 75% de energía en alrededor de 30 minutos. Construcción resistente: marco de titanio, certificación IP68 contra polvo y agua, y protección Gorilla Glass Armor 2 en la pantalla.

marco de titanio, certificación IP68 contra polvo y agua, y protección Gorilla Glass Armor 2 en la pantalla. S Pen integrado, el lápiz óptico que facilita tomar notas, editar imágenes o controlar el teléfono a distancia.

que facilita tomar notas, editar imágenes o controlar el teléfono a distancia. Software actualizado: Android 16 con la interfaz One UI 8.5, lista para recibir mejoras de seguridad y funciones nuevas durante varios años.

La caja del Galaxy S26 Ultra incluye el teléfono, el S Pen, un cable USB-C a USB-C y la llave para la bandeja SIM. Es importante considerar que, como ocurre con otros modelos recientes de la marca, no se incluye adaptador de corriente ni audífonos, por lo que quienes necesiten estos accesorios deberán adquirirlos por separado.

Oferta en Costco del Samsung Galaxy S26 Ultra.|Costco

Formas de pago y envío en Costco

En cuanto al pago, Costco México acepta tarjetas de crédito y débito (Visa, MasterCard, American Express), así como efectivo o transferencia mediante los métodos habilitados en su portal. Los precios publicados generalmente aplican al pagar con Certificado de Depósito (efectivo/débito); si se usa una tarjeta de crédito convencional, el monto podría variar ligeramente por comisiones bancarias. Además, dependiendo de las promociones del momento, existe la opción de meses sin intereses, principalmente con Citibanamex.

El envío no tiene costo adicional y, al tratarse de un producto en preventa, los pedidos comienzan a despacharse a partir del 13 de marzo de 2026. Una vez procesados, la entrega estimada es de 2 a 5 días hábiles, según la ubicación del domicilio en la República Mexicana.

Esta oferta de Costco representa una alternativa para quienes buscan renovar su equipo con un dispositivo de gama alta, sin esperar más rebajas. La combinación de almacenamiento generoso, cámaras de alto rendimiento y funciones de inteligencia artificial busca cubrir tanto el uso diario como necesidades más exigentes, como la creación de contenido o la productividad móvil.

Para consultar disponibilidad exacta, métodos de pago o detalles de la garantía, se recomienda visitar el sitio oficial de Costco México o acudir a la sucursal más cercana. Las condiciones de la promoción pueden cambiar conforme avance el periodo de preventa.