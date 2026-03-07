Liverpool remata Samsung Galaxy S25 con pantalla panel Dynamic AMOLED 2X

Liverpool nuevamente decidió consentir a sus clientes y en esta ocasión puso en remate al Samsung Galaxy S25, ya que tiene un precio de 13 mil 599.20 en su tienda en línea, lo que representa una rebaja significativa frente a su costo original de 21 mil 499 pesos.

Este descuento es de casi 37% con el objetivo de que los clientes Liverpool tengan en sus manos innovación a un precio accesible, así que no puedes dejar pasar esta oportunidad.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué comprar el Samsung Galaxy?

Adquirir este dispositivo es una inversión inteligente, pues está equipado con el nuevo chip Snapdragon 8 Elite. Está diseñado para manejar sin esfuerzo las tareas de Inteligencia Artificial (Galaxy AI) más exigentes.

Es ideal para estudiantes y profesionistas, ya que ofrece desde traducciones en tiempo real hasta edición fotográfica avanzada. Además, su tamaño de 6.2 pulgadas lo convierte en uno de los pocos "flagships" compactos que quedan en el mercado. Al ser un equipo desbloqueado, Samsung Galaxy ofrece la libertad total de elegir la compañía telefónica que mejor te convenga.

Características del Samsung Galaxy S25

Pantalla: Panel Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas con resolución Full HD+

Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite y 12 GB de memoria RAM

Fotografía: Cámara trasera principal de 50 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles para selfies de alta definición

Conectividad: Tecnología 5G, Bluetooth, NFC y Wi-Fi de alta velocidad

Seguridad: Lector de huella dactilar, reconocimiento facial y desbloqueo numérico

Resistencia: Certificación contra agua y polvo

Batería: Sistema de carga rápida (Quick Charge) para minimizar los tiempos de espera

¿Cómo comprar el Samsung Galaxy S25?

Si deseas aprovechar esta oportunidad, puedes adquirir el celular en la tienda en línea de Liverpool o en sus sucursales físicas. Ofrece amplias facilidades de pago, incluyendo la opción de liquidar el equipo en hasta 24 meses sin intereses de 708.29 pesos con tarjetas participantes.