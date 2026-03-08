Apple MacBook Neo de 256 GB y 13 pulgadas por 12,999 pesos en Liverpool

La tienda departamental Liverpool anunció la preventa de la nueva MacBook Neo de 13 pulgadas, una laptop de Apple que busca ofrecer el ecosistema de la marca a un precio más accesible.

El equipo ya aparece en el catálogo de la tienda con un precio promocional de 12 mil 999 pesos en su versión con 256 GB de almacenamiento, además de opciones de pago a meses sin intereses.

La preventa incluye envío gratis a todo México y meses sin intereses con la tarjeta de la tienda departamental, así como otras tarjetas bancarias.

Today we welcomed MacBook Neo to the family.



Post to reveal one final delightful experience. — Apple (@Apple) March 4, 2026

Precio de la MacBook Neo en Liverpool y opciones de pago

De acuerdo con la preventa publicada por Liverpool, la MacBook Neo de 13 pulgadas tiene un precio inicial de 12 mil 999 pesos en su configuración base de 256 GB.

Las condiciones de compra son las siguientes:



Tarjeta Liverpool: hasta 9 meses sin intereses

Otras tarjetas: hasta 6 meses sin intereses

El modelo se posiciona como una de las laptops más económicas dentro del catálogo de Apple disponible en tiendas departamentales en México.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple

¿Qué características tiene la MacBook Neo de 13 pulgadas?

La nueva MacBook Neo destaca por integrar el chip A18 Pro, un procesador diseñado para ofrecer mayor eficiencia energética y rendimiento en tareas cotidianas.

De acuerdo con la descripción del producto, el equipo está pensado para ejecutar aplicaciones, multitarea y funciones relacionadas con inteligencia artificial.

Entre las características principales que se promocionan en la preventa destacan:



Pantalla de 13 pulgadas

256 GB de almacenamiento

de almacenamiento Diseño ligero y resistente

Compatibilidad con aplicaciones del ecosistema Mac

Optimización para herramientas de inteligencia artificial

El equipo también apuesta por un diseño más atractivo visualmente, con cuatro opciones de color disponibles: plata, rubor rosa, amarillo cítrico e índigo.

Apple ha apostado en los últimos años por integrar chips propios en sus computadoras para mejorar el rendimiento y la duración de batería, algo que también se destaca en este nuevo modelo orientado a usuarios que buscan una laptop para estudio, trabajo o entretenimiento.



