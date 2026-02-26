Samsung lanza el Galaxy S26 con promos, más memoria y descuentos del 30% en accesorios

Samsung anunció en México la preventa oficial de la serie Galaxy S26, encabezada por los modelos Galaxy S26 y Galaxy S26+, con precios desde 22,499 pesos. La oferta estará vigente hasta el 17 de marzo a través de la tienda en línea oficial y la Samsung Shop App.

El Galaxy S26 integra pantalla de 6.3 pulgadas, mientras que el S26+ apuesta por un panel de 6.7 pulgadas. Ambos incluyen procesador Exynos 2600, cámara principal de 50 MP y funciones de Galaxy AI. La estrategia busca incentivar la compra anticipada con mayor almacenamiento y descuentos adicionales.

¿Cuáles son las principales ventajas de la preventa?

La promoción principal ofrece la versión de 512 GB al precio de 256 GB. El Galaxy S26 queda en 22,499 pesos y el S26+ en 28,499 pesos con esa mejora sin costo extra.

Además, Samsung incluye:



30% de descuento en accesorios seleccionados

10% adicional en Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

Esto permite a los usuarios construir un ecosistema Galaxy con ahorro significativo.

¿Dónde y cómo comprar?

La preventa se realiza en el sitio oficial de Samsung México. También está disponible desde la aplicación Samsung Shop.

Entre los beneficios destacan:



Envío gratis a todo el país

Hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes

Hasta 5% de acumulación en Samsung Rewards

Las entregas comienzan el 13 de marzo, sujetas a disponibilidad.

Otras opciones útiles para ahorrar más

Samsung mantiene activo el programa Galaxy Canje. Permite intercambiar un equipo anterior por una bonificación de hasta 18,999 pesos según modelo y estado.

También ofrece Samsung Care+, con planes desde 1,229 pesos. La cobertura incluye daños accidentales, robo y reparación certificada.

Colores y especificaciones destacadas

La serie llega en Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo. En línea aparecen Oro Rosado y Sombra Plata.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

Las pantallas Dynamic AMOLED 2X prometen alto brillo y nitidez. La batería alcanza hasta 31 horas de reproducción de video. Con Galaxy AI, Samsung refuerza su apuesta por Inteligencia Artificial (IA) móvil en el segmento premium.